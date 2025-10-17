On se sumnjiči da je juče, prišao sa leđa oštećenoj, koja se kretala Bulevarom Ivana Crnojevića, te da je jednom rukom uhvatio u predjelu vrata, a drugom oteo mobilni telefon koji je držala u ruci, nakon čega je pobjegao.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Podgorička policija je po nalogu državnog tužioca uhapsila H.K.(29) iz Prijepolja, koji je osumnjičen za razbojničku krađu, saopšteno je iz Uprave policije.

On se sumnjiči da je juče, prišao sa leđa oštećenoj, koja se kretala Bulevarom Ivana Crnojevića, te da je jednom rukom uhvatio u predjelu vrata, a drugom oteo mobilni telefon koji je držala u ruci, nakon čega je pobjegao.

“Nedugo nakon prijave događaja, policijska patrola je locirala osumnjičenog i dovela ga u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti”, naveli su iz policije.

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici je nakon uvida u spise predmeta kvalifikovao djelo kao razbojnička krađa i naložio da se H.K. uhapsi.