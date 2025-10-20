Više državno tužilaštvo (VDT) u Bijelom Polju ocijenilo je da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv predsjednika Slobodne Crne Gore Vladislava Dajkovića, povodom događaja postavljanja spomenika Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana.

Izvor: Slobodna Crna Gora

Kako saznaju "Vijesti" u Višem državnom tužilaštvu je formiran predmet povodom objave događaja od 8. avgusta na putu prema mjestu Gornje Zaostro na instagram profilu Vladislava Dajkovića.

"Vladislav Dajković je tom prilikom ometao službenike komunalne službe u izvršenju rješenja o uklanjanju spomenika Pavlu Đurišicu. Nakon prikupljenih obavještenja ocijenjeno je da nema osnova za pokretanja krivičnog postupka", saznaju "Vijesti" iz VDT-a.

Iz tog tužaštva naglašavaju da je zbog događaja sa pomenutog snimka Uprava policije OB Berane Sudu za prekršaje u Beranama podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog ometanja službenih lica u vršenju službenih dužnosti.