U koordinisanoj akciji policije u Zeti uhapšen je 37-godišnji Aleksandar Vukićević, za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica.

Izvor: Uprava policija

U koordinisanoj akciji službenika Odjeljenja bezbjednosti Podgorica i Sektora za borbu protiv kriminala, večeras je u Zeti lišen slobode Aleksandra Vukićevića (37), lice od operativnog značaja, koje je prema policijskim evidencijama član organizovane kriminalne grupe.

Za A.V. je bila raspisana međunarodna potjernica zbog sumnje da je počinio krivično djelo kriminalno udruživanje.

Policija je navela da je hapšenju prethodilo višemjesečno plansko djelovanje, uključujući ciljanu potragu i intenzivan operativni rad na terenu. Osumnjičeni je lociran i uhapšen u, kako se navodi, taktički precizno sprovedenoj akciji.

Uprava policije saopštila je da je kroz proaktivne mjere identifikovala logističku mrežu koja je pružala podršku osumnjičenom u skrivanju i kretanju.

Takođe, Uprava policije raspolaže operativnim saznanjima o drugim povezanim licima, te najavljuje nastavak aktivnosti s ciljem razbijanja mreže podrške članovima organizovanih kriminalnih grupa.











