Vrhovni sud produžio je za još tri mjeseca pritvor Nikoli Petroviću, osumnjičenom da je 19. jula, na terasi ugostiteljskog objekta u Podgorici, ubio Ivana Milačića i doveo u opasnost živote više osoba.

Iz Vrhovnog suda su saopštili da je vijeće tog suda rješenje o produženju pritvora do 22. januara donijelo odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 15. oktobra, prenosi Antena M.

Oni su rekli da je Petroviću pritvor produžen zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo.

"Okrivljeni je 19. jula ove godine, oko 23 sata i 50 minuta, na terasi ugostiteljskog objekta 'Taormina' u Podgorici, sa umišljajem ubio I.M. i tom prilikom doveo u opasnost živote više osoba", kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Petrović na javnom mjestu, neovlašćeno noseći pištolj nepoznate marke i kalibra, prišao stolu za kojim su sjedjeli oštećeni i ispalio više metaka u pravcu Milačića, koji je zadobio smrtonosne povrede.

"U istom događaju ranjeni su S.R. i K.R, dok je više drugih prisutnih osoba bilo dovedeno u opasnosti po život", podsjetili su iz Vrhovnog suda.

Oni su naveli da je, nakon pucnjave, okrivljeni pobjegao.

Kako su kazali iz suda, iz dokaza DNK, balističkih i forenzičkih vještačenja, kao i svjedočenja očevidaca proizilazi osnovana sumnja da je upravo Petrović izvršilac djela.

"Vrhovni sud produžio je pritvor optuženom zbog težine krivičnog djela i načina njegovog izvršenja, pucnjave u lokalu smještenom u užem gradskom jezgru, u kojem se u tom trenutku nalazio veći broj gostiju", navodi se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda su rekli da je djelo izvršeno pred brojnim očevicima, uz potpuno nepoštovanje tuđih života, što je izazvalo veliki medijski odjek i uznemirenost građana.

"Pritvor okrivljenom N.P. produžen je i zbog postojanja opasnosti od bjekstva, kao i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, budući da je okrivljeni ranije više puta osuđivan za krivična djela sa elementima nasilja – napad na službeno lice, krađu, uništenje tuđe stvari i omogućavanje uživanja opojnih droga", kaže se u saopštenju.

Navodi se da takve okolnosti ukazuju na njegovu sklonost ka kriminalnom ponašanju i činjenicu da ranije izrečene kazne nijesu imale uticaja na njegovo ponašanje, piše Antena M.

"Okrivljenom N.P. pritvor je prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 24. jula, a produžen rješenjem vijeća tog suda 20. avgusta, tako da po rješenju Vrhovnog suda pritvor može trajati do 22. januara", kaže se u saopštenju.