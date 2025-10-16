“Odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za naknadu materijalne štete-izmakle koristi u iznosu od 1.410.915 eura”, saopšteno je iz Apelacionog suda.
Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je presudu Privrednog suda kojom je djelimično usvojen tužbeni zahtjev kompanije „BB Hidro“ iz Podgorice protiv države, u sporu zbog raskida ugovora o koncesiji i naknade štete. Predmet je vraćen na ponovno odlučivanje.
Presudom Privrednog suda Crne Gore utvrđeno je da je raskinut ugovor o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane “Slatina” i djelimično usvojen tužbeni zahtjev za naknadu materijalne štete u iznosu od 155.613 eura sa kamatom i na ime obračunate kamate od datuma pojedinačnih isplata do 1.4.2024. godine, iznos od još 70.599 eura.
“Odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za naknadu materijalne štete-izmakle koristi u iznosu od 1.410.915 eura”, saopšteno je iz Apelacionog suda.
Navedeno rješenje Apelacioni sud je donio u postupku odlučivanja o žalbama tužioca i tuženog.
“Po ocjeni Apelacionog suda opravdano se žalbama stranaka osporava prvostepena presuda zbog počinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 367 st. 2 tač. 15 ZPP-a, jer nema razloga o činjenicama koje su odlučne za pravilnu primjenu materijalnog prava, a dati razlozi su nejasni, zbog čega se nije mogla ispitati, a pored toga činjenično stanje je ostalo nepotpuno i pogrešno utvrđeno. Po ocjeni Apelacionog suda prvostepena presuda nema jasne razloge u pogledu odlučnih činjenica, uslova za raskid i krivice za raskid ugovora o koncesiji, što je od bitnog uticaja na pravo tužioca na naknadu materijalne štete, kako obične, tako i izmakle koristi koju traži po tom osnovu”, navodi se.