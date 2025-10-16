“Odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za naknadu materijalne štete-izmakle koristi u iznosu od 1.410.915 eura”, saopšteno je iz Apelacionog suda.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je presudu Privrednog suda kojom je djelimično usvojen tužbeni zahtjev kompanije „BB Hidro“ iz Podgorice protiv države, u sporu zbog raskida ugovora o koncesiji i naknade štete. Predmet je vraćen na ponovno odlučivanje.

Presudom Privrednog suda Crne Gore utvrđeno je da je raskinut ugovor o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane “Slatina” i djelimično usvojen tužbeni zahtjev za naknadu materijalne štete u iznosu od 155.613 eura sa kamatom i na ime obračunate kamate od datuma pojedinačnih isplata do 1.4.2024. godine, iznos od još 70.599 eura.

“Odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za naknadu materijalne štete-izmakle koristi u iznosu od 1.410.915 eura”, saopšteno je iz Apelacionog suda.

Navedeno rješenje Apelacioni sud je donio u postupku odlučivanja o žalbama tužioca i tuženog.

“Po ocjeni Apelacionog suda opravdano se žalbama stranaka osporava prvostepena presuda zbog počinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 367 st. 2 tač. 15 ZPP-a, jer nema razloga o činjenicama koje su odlučne za pravilnu primjenu materijalnog prava, a dati razlozi su nejasni, zbog čega se nije mogla ispitati, a pored toga činjenično stanje je ostalo nepotpuno i pogrešno utvrđeno. Po ocjeni Apelacionog suda prvostepena presuda nema jasne razloge u pogledu odlučnih činjenica, uslova za raskid i krivice za raskid ugovora o koncesiji, što je od bitnog uticaja na pravo tužioca na naknadu materijalne štete, kako obične, tako i izmakle koristi koju traži po tom osnovu”, navodi se.