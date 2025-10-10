Prema optužnici Višeg državnog tužilaštva, Selimović i Božović su 26. oktobra 2020. godine ubili Dragicu Selimović i iz njene kuće ukrali 5.000 eura.

Apelacioni sud Crne Gore usvojio je žalbu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju i preinačio presudu Višeg suda u Bijelom Polju, za ubistvo Dragice Selimović (55). Optuženi Damir Selimović osuđen je na kaznu zatvora od 35 godina, a Danko Božović 30 godina.

“Vijeće Apelacionog suda Crne Gore danas je, nakon završenog pretresa pred ovim sudom, javno objavilo odluku u postupku odlučivanja o žalbama Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju i branilaca optuženih Damira Selimovića, Danka Božovića i Jašara Selimovića, koje su izjavljene protiv presude Višeg suda u Bijelom Polju K.br. 37/22-20 od 08. aprila 2024. godine”, navode u saopšenju.

Kako su naglasili, Apelacioni sud Crne Gore je usvojio žalbu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju i preinačio presudu Višeg suda u Bijelom Polju u pogledu pravne kvalifikacije djela u odnosu na optužene Damira Selimovića i Danka Božovića na način što ih je oglasio krivim za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu i u pogledu odluke o kazni, na način što je optuženog Damira Selimovića osudio na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 35 godina, a optuženog Danka Božovića na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 godina.

“U odnosu na optuženog Jašara Selimovića žalbe su odbijene kao neosnovane i potvrđena prvostepena presuda”, kazali su.

Presudom Višeg suda u Bijelom Polju, piše dalje u saopštenju, protiv koje su izjavljene žalbe o kojima je odlučio Apelacioni sud, optuženi Damir Selimović i Danko Božović oglašeni su krivim da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo razbojništvo, dok je optuženi Jašar Selimović oglašen krivim da je izvršio krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

“Zbog izvršenih krivičnih djela, tom presudom optuženi Damir Selimović osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, optuženi Danko Božović na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina, a optuženi Jašar Selimović na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i tri mjeseca”, zaključili su.

“Četiri i po sata iza ponoći, Selimović i Božović su, po prethodnom dogovoru, ušli u kuću u kojoj je bila Dragica Selimović, gluvonijema osoba. Stavili su joj ćebe na glavu, udarali je i stezali za vrat, pritiskali joj usta i nos. Usljed tih povreda, kod nje je nastupila smrt. Tom prilikom su uzeli 5.000 eura, sedam dukata, dva mobilna telefona i više komada nakita, čime su izvršili krivično djelo teško ubistvo “, kako su ranije prenosili mediji piše u optužnici koju zastupa tužilac Vladan Đalović.