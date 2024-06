On tvrdi da mu je kolega prenio da su inspektori Specijalnog policijskog odjeljenja pokušali da opravdaju građevinske inspektore tvrdnjom da imaju usmeni nalog tužioca.

Jedan od pravnih zastupnika Vladana Ivanovića, advokat Zoran Piperović, tvrdi da su danas, tokom pretresa kuće njegovog klijenta, tu nekretninu nezakonito ušli i građevinski inspektori, prenose Vijesti.

Pretres takozvane "Ničije kuće" nastavljen je danas oko podne, a Piperović tvrdi da su njegovom kolegi rekli da su građevinski inspektori došli na osnovu usmenog naloga tužioca.

"Dobio sam informaciju od kolege Miloševića da su se u kući pojavila neka lica za koje su inspektori Specijalnog policijskog odjeljenja rekli da su građevinski inspektori. Građevinski inspektori nijesu imali pravo pristupa kući, posebno ne u vrijeme vršenja uviđaja SPO-a, jer nijesu ni pozvani. A i da su pozvani, i da su došli, moraju da se legitimišu aktom koji im daje za pravo da uđu u tuđi objekat, da preduzimaju radnje i da vidimo koje radnje i na osnovu čega i ko ih je poslao. Ovako, ostaje gorak utisak, nezakonit utisak. Ja neću pustiti da se to tek tako završi - da oni uđu, vizuelno posmatraju objekat i da izađu nelegitimišući se", poručio je Piperović.

"Usmeni nalog tužioca ne postoji po zakonu, ako je po nalogu tužioca moraju da kažu koji tužilac je dao nalog, da bih mu se ja obratio da ga pitam kome je dao usmeni nalog. I znam da bi mi taj tužilac kazao, kao mnogo puta do sada, da nikome nije dao nalog i da on ne zna da su bili građevinski inspektori. Dakle, ovakvo kršenje službenih ovlaštenja ne može da se toleriše. Nismo Papuanija, ni neuređena država. Ako će nešto da nađu, neka samo kažu što traže, sve im je otvoreno, sve im je omogućeno, ali da dolaze razne inspekcije pored SPO-a, i izlaze, da se to sve podvede pod 'usmeno ih i pozvao tužilac', bez ijednog papira, bez naloga... ja ne znam o čemu se ovdje radi. Ili sam ja radio sličan posao cijeli život nezakonito, ili sam ja radio zakonito, a neko sada ovdje pokušava da kreira novi ZKP. Ili ćemo da radimo po ZKP-u, ili bolje da ne radimo. Ako je ovo na što se odnosi moja primjedba na nepoštovanje ZKP-a, nekome kabasto ili nekoga nervira, baš me za to briga", rekao je Piperović, pišu Vijesti.

Piperović tvrdi da su mu rekli da je bio nemaran tokom pretresa stanova u Master kvartu, ali da im je on odgovorio da nema mirnijeg od njega kada se poštuje procedura.

"A kad se ne poštuje procedura, prosto čovjek mora da se pobuni. I ovdje danas nije ispoštovana procedura i to nije u redu. I ja ću za to se obratim glavnom specijalnom tužiocu da ga pitam koji je njegov specijalni tužilac usmeno naložio nekoj inspekciji da dođe mimo SPO, ali i da pitam predsjednika Višeg suda kakva je to naredba u kojoj nema ni osnova sumnje, ni osnovane sumnje, samo ima sumnje. I to je samo jedan te isti sudija. Da mu se nešto desi, ne daj Bože, ne bi niko imao da izda naredbu. Nisam radi mira u kući htio da vratim naredbu da se u njoj upiše je li osnovana sumnja, ili osnov sumnje", rekao je Piperović.