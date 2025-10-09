Potvrđena je presuda Goranu Aleksiću optuženom za krivično djelo ubistvo, saopšteno je iz Apelacionog suda.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Aleksić je zbog ubistva Dejana Lakušića 25. decembra 2021. godine i nedozvoljenog držanja oružja osuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora, prenosi CdM.

Kako su naveli, Apelacioni sud je nakon sjednice vijeća od 1. oktobra donio presudu kojom je odbio kao neosnovane žalbe Višeg državnog tužilaštva i branioca optuženog Gorana Aleksića izjavljene protiv presude Višeg suda u Podgorici od 21. februara.

“Presudom Višeg suda u Podgorici optuženi Goran Aleksić oglašen je krivim zbog krivičnog djela ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina u koju mu je uračunato vrijeme lišenja slobode i vrijeme provedeno u pritvoru”, saopštili su iz suda, prenosi CdM.

Žalbu protiv prvostepene presude izjavili su Više državno tužilaštvo u Podgorici i branilac optuženog.

“Apelacioni sud je ocijenio da su žalbe neosnovane. Po ocjeni Apelacionog suda, razlozi prvostepene presude odgovaraju činjeničnom utvrđenju i zaključivanju do kojih je prvostepeni sud došao ocjenom izvedenih dokaza i odbrane optuženog Gorana Aleksića. Takođe, prvostepeni sud je o svim odlučnim činjenicama koje su u svemu saglasne sa dokazima izvedenim na glavnom pretresu, dao jasne, cjelovite i prihvatljive razloge koji su ga opredijelili da optuženog Gorana Aleksića oglasi krivim i osudi za krivično djelo ubistvo, a ne za krivično djelo teško ubistvo iz koristoljublja za koje je bio optužen”, naveli su iz Apelacionog suda.

Ovaj sud je ispitao pobijanu presudu i u dijelu odluke o kazni, pa je ocijenio da je prvostepeni sud pravilno utvrdio i u dovoljnoj mjeri vrednovao sve okolnosti koje su od uticaja na izbor krivične sankcije i koje su od značaja da kazna bude veća ili manja, piše CdM.

“Po mišljenju Apelacionog suda izrečena kazna zatvora predstavlja adekvatnu kaznu težini krivičnog djela i stepenu krivice optuženog, pa je za očekivati da će se istom postići svrha kažnjavanja u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija”, zaključili su u saopštenju.