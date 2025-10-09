Kako saznaju, u pitanju su turski državljani.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na starom putu, u mjestu Glava Zete kod Bogetića, u opštini Nikšić, jutros se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba a šest je povrijeđeno, piše portal RTNK.

Kako je potvrđeno za ovaj medij, prevrnuo se kombi sa radnicima.

Kako saznaju, u pitanju su turski državljani.

Iz Hitne pomoći Nikšić su kazali da je u udesu povrijeđeno šest osoba.

“Zahvaljujući brzoj intervenciji dvije ekipe HMP Nikšić, dvije ekipe HMP Danilovgrad i dvije ekipe Službe zaštite i spasavanja Nikšić, svih šest pacijenata je zbrinuto i u stabilnom stanju transportovano u Opštu bolnicu Nikšić“, kazali su oni.