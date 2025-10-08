Bio talentovani sportista, mediji pisali o njegovim uspjesima na pisti, a onda raznijet!

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Državljanin Sjeverne Makedonije, Martin Sipkovski (21) koji je nastradao prošle nedelje u eksploziji u stanu u Kosovskoj ulici u Beograda bio je uspješni maneken, a u tinejdžerskim danima i velika nada rukometnog kluba RK Vardar iz Skoplja!

Podsjetimo, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu povodom eksplozije u kojoj je nastradao Sipkovski saslušan je Filip V. (26) zbog sumnje da je 30. septembra neovlašćeno nabavio, a zatim nosio eksploziv "pentrit" koji je istog dana na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao državljaninu Sjeverne Makedonije. Martin Sipkovski, kako je utvrđenom dosadašnjom istragom, sutradan, 1. okrobra, oko 21.45 sati nespretnim rukovanjem aktivirao je eksploziv i tom prilikom je poginuo na licu mjesta.

Uspješan početak na modnoj pisti



Na vijestima iz regiona kada se ukuca ime Martin Sipkovski izlazi mnoštvo vijesti i pohvala da je on prvi državljanin Sjeverne Makedonije koji je uspio da doživi da ga angažuje prestižna modna agencija iz Turske koja se bavi svjetskim modelima. Agencija Danem sarađuje sa brendovima iz cijelog svijeta, a kako se može vidjeti na profilima poginulog Martina on je ponosno istakao da se nalazi u njihovim redovima.

- Nikad ne zaboravi odakle si došao. To je ono što te je učinilo osobom kakva si danas - glasi poslednja objava manekena iz Sjeverne Makedonije, koju je objavio na svom Instagram profilu. Na pomenutom profilu Martin ima nekoliko fotografija na kojima pozira, dok na društvenoj mreži Fejsbuk može da se vidi da se ponosi i svojim umijećem i dostignućem u sportu.

- Martin je bio veoma perspektivan rukometaš, ali je onda uslijedila teške povrede vrata napustio sport koji je inače, njegova najveća i prva ljubav. Sa svega 19 godina Martin je potpisao ugovor sa prestižnom modnom agencijom Danam iz Istanbula.

Sigurnim koracima gradio je svoju karijeju na pisti, ali se sada, iz za sada nepoznatog razloga, našao u centru mafijaškog svijeta.

Nije poznato kada je Martin došao u Beograd ni kojim povodom, ono što se zna dosadašnjom istragom koju vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, jeste da se raznio bombom i to usijled nestručnog rukovanja.