Uprava policije je na društvenoj mreži X objavila da je granična policija kod Podgoričanina N.M. (25) pronašla 30 kg rezanog duvana, koji je u Tuzima preuzeo od E.L.(25) iz Albanije.

“Službenici Mobilne jedinice granične policije su u Baru kontrolisali teretno motorno vozilo kojim je upravljao N.M. (25) iz Podgorice”, pišu iz UP.

Pregledom vozila je, kako su kazali, pronađeno 30 kg rezanog duvana vrijednosti oko 2.400 eura, koji je N.M. preuzeo u Tuzima od E.L.(25) iz Albanije.