Otkriveno na koji način je ubijen pripadnik kriminalne grupe u Kotoru, čije telo je pronađeno u vozilu.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Jedna osoba ubijena je večeras kod plaže Trsteno, a telo muškarca pronađeno je u vozilu. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je ubijen jedan od visokopozicioniranih pripadnika jedne kriminalne grupe.

Sagovornik "Vijesti" blizak istrazi rekao je da je na muškarca pucano kroz šoferšajbnu. Policija utvrđuje i da li je u pitanju nastavak obračuna crnogorskih kriminalnih klanova. Prema istim informacijama, policija je blokirala plažu Trsteno, svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije su na terenu i sprovodi se opsežna akcija.

BONUS VIDEO: