Jedno vozilo sletjelo je s kolovoza na auto-putu Miloš Veliki ka Čačku tokom jutarnjih sati, pri čemu nije bilo povređenih, ali je saobraćaj bio usporen zbog uviđaja.

Izvor: Instagram/_rina.rs

Tokom jutarnjih sati na auto-putu Miloš Veliki iz pravca Beogada ka Čačku došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno vozilo.

"Do nezgode je došlo kada je vozač putničkog vozila izgubio kontrolu, sletio sa kolovoza i udario u bankinu. Od siline udara aktivirani su vazdušni jastuci", kaže za medije jedan od očevidaca.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi nisu učestvovala druga vozila i nema nastradalih lica.

Saobraćaj se tokom trajanja uviđaja na ovoj onici auto-puta odvijao otežano i usporeno.

(Rina/MONDO)