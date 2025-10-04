Jedno vozilo sletjelo je s kolovoza na auto-putu Miloš Veliki ka Čačku tokom jutarnjih sati, pri čemu nije bilo povređenih, ali je saobraćaj bio usporen zbog uviđaja.
Tokom jutarnjih sati na auto-putu Miloš Veliki iz pravca Beogada ka Čačku došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo jedno vozilo.
"Do nezgode je došlo kada je vozač putničkog vozila izgubio kontrolu, sletio sa kolovoza i udario u bankinu. Od siline udara aktivirani su vazdušni jastuci", kaže za medije jedan od očevidaca.
U ovoj saobraćajnoj nezgodi nisu učestvovala druga vozila i nema nastradalih lica.
Saobraćaj se tokom trajanja uviđaja na ovoj onici auto-puta odvijao otežano i usporeno.
(Rina/MONDO)