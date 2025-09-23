Mikil Puket (26) priznao je krivicu za silovanje svoje ćerke, u Kentakiju. Puket neće imati pravo na uslovnu kaznu, a moraće da se registruje kao seksualni prestupnik do kraja života.

Monstrum iz Kentakija osuđen je na 30 godina zatvora zbog užasnog silovanja svoje šestomjesečne ćerke.

Mikil Puket (26) priznao je krivicu za silovanje svoje ćerke u okrugu Vebster nakon što je uhapšen zbog podlog čina u avgustu 2023. godine, saopštila je kancelarija državnog tužioca u Kentakiju krajem prošle nedelje, prenio je Daily Mail. Dijete je prvobitno liječeno u hitnoj pomoći bolnice u Madisonvilu, ali je moralo da bude prebačeno u Nortonovu dječju bolnicu u Louisvilu, oko 250 kilometara dalje.

"Svakog dana, policija i tužioci u Kentakiju gledaju u mrak i vide neka od najgorih ponašanja koja se mogu zamisliti", rekao je državni tužilac Kentakija Rasel Kolman.

Puket neće imati pravo na uslovnu kaznu i ima 10-godišnju zaštitnu naredbu da ga drži podalje od djeteta, rekli su tužioci. Puket će pet godina posle puštanja na slobodu biti pod posebnim tretmanom i nadgledanja, a moraće da se registruje kao seksualni prestupnik do kraja života.

Uhapšena i njegova supruga

Puket je uhapšen zajedno sa svojom suprugom Holi Džo Džons 10. avgusta 2023. godine. Istraga o paru počela je 7. avgusta, kada je državna policija Kentakija primila žalbu od osoblja bolnice o šestomjesečnom djetetu koji je imao povrede u skladu sa zlostavljanjem i napadom.

Policija je uhapsila par tri dana kasnije zbog optužbi za napad prvog stepena i krivično zlostavljanje djeteta mlađeg od 12 godina. Dva mjeseca kasnije, protiv Puketa su podignute još tri krivične optužbe za silovanje prvog stepena djeteta mlađeg od 12 godina, incest sa djetetom mlađim od 12 godina i bezobzirno ugrožavanje prvog stepena.

On je priznao krivicu za sve optužbe ranije ovog mjeseca. Velika porota u aprilu 2024. odbila je da optuži njegovu suprugu. Stope zlostavljanja djece u Kentakiju su četvrte po visini među američkim državama, prema najnovijim podacima iz izvještaja "Zlostavljanje djece" američkog Ministarstva zdravlja i ljudskih usluga Dečjeg biroa.

U izvještaju je ispitana statistika države u 2023. godini i utvrđeno je da je stopa žrtava zlostavljanja djece u Kentakiju bila 14,2 na 1,000 djece. To znači da je 14 od svakih 1.000 djece u Kentakiju iskusilo neki oblik zlostavljanja ili zapostavljanja tokom 2023. Stopa žrtava zlostavljanja djece u državi skoro je dvostruko veća od nacionalnog proseka, koji iznosi 7,4 na 1.000. Bebe mlađe od jedne godine čine najveću stopu žrtava u Kentakiju.

