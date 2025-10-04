Pritvor im je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da utiču na svjedoke, ponove krivično delo kao i zbog uznemirenja javnosti

Vatrenom obračunu u jednom lokalu u Višnjičkoj banji u Beogradu, u kom je nastradala gošća koja se tu slučajno zatekla, a dvojica navijača Partizana - Nemanja N. i Darko L. i još dijve osobe ranjene, prethodio je unaprijed zakazani sastanak dvije grupe mladića koje su navodno dogovorili susret kako bi "riješili problem", saznaje nezvanično Kurir. Kako otkriva njihov izvor razlog sastanka bila je tuča koja se nekoliko dana ranije dogodila u Skadarliji.

Inače, Nemanji N. i Darku L. su posle ranjavanja zbrinuti u Urgentnom centru, njihove povrede nisu opasne po život, oni su odbili saradnju sa policijom, a juče su uhapšeni i iz bolnice prebačeni u pritvor. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio im je pritvor do 30 dana.

- Pritvor im je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da utiču na svedoke, ponove krivično djelo kao i zbog uznemirenja javnosti - potvrđeno je za Kurir.

Kako saznaje Kurir, sumnjiče se za pomaganje u teškom ubistvu.

- Navodno, prema jednoj verziji događaja, uhapšeni Lazar Marinković zvani Lucifer, koji je bio u kućnom pritvoru, sam je dogovorio sastanak sa drugom grupom, u vrijeme kada ima pravo na šetnju, kako bi porazgovarali i "riješili problem". Sa Marinkovićem je, kako tvrde upoznati, pošao njegov brat i još jedan muškarac, a sa druge su došla trojica, dvojica ranjenih i još jedan mladić - otkriva izvor Kurira zbog čega su se kobnog dana, u srijedu, našli u lokalu u Višnjičkoj banji.

Prema njegovim tvrdnjama, sjeli su za sto i razgovarali, ali je onda jedan od muškaraca koji je došao s druge strane ustao i udario Lazara Marinkovića, koji mu je odmah uzvratio.

- Neki očevici tvrde da je izbila tuča i da je jedan muškarac tada potegao oružje, ali da je najverotvatnije pištolj zakočio i da nije opalio. Međutim, pištolj je tada navodno izvadio i Luciferov brat i pucao na dvojicu navijača s druge strane, ali je pogodio i ljude koji su se slučajno zatekli u lokalu - tvrdi izvro Kurira.

Prema njegovim riječima, istragom bi tek trebalo da bude utvrđeno da li je još neko pucao, kao i ko su muškarci koji su potom dojurili u bijelom kombiju.

- Postoje dijve verzije, jedna je da su u kombiju bili saradnici Lazara Marinkovića i da su oni izletjeli i s kapuljačama na glavi i motkama u rukama dotrčali do lokala. Međutim, prema drugoj verziji, oni su došli kako bi pružili podršku drugoj strani, odnosno ranjenim muškarcima. Na njihov signal su navodno izletjeli i pucali ispred lokala - dodaje on i navodi da bi istraga trebalo da utvrdi šta se tačno dogodilo.

Podsjtimo, Lazaru Marinkoviću Luciferu Viši sud u Beogradu je kasno sinoć, na predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio pritvor do 30 dana zbog pomaganja u teškom ubistvu. Za njegovim bratom, kao i ostalim akterima krvavog obračuna, još uvijek se traga.

Njemu se, podsjetimo, sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu i za trgovinu drogom i bio mu je određen kućni pritvor. Nastavak suđenja za drogu, zakazan mu je za 22. oktobar.



