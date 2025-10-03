Stevan Simijanović (38) iz Cetinja, protiv koga je Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću podnijelo optužni predlog zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave, nepravosnažno je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci
“Simijanović je 8. februara 2021. godine, lažnu javnu ispravu, identifikacionu karticu navodno izdatu od Vlade Sjedinjenih Država, upotrijebio kao pravu tako što je prilikom kontrole učesnika u saobraćaju dao na uvid službenicima Uprave policije – Centra bezbjednosti Nikšić”, navodi tužilaštvo, prenosi CdM.