Radulović je zastupnik Goranovića i Mađarića protiv kojih su pokrenuti disciplinski postupci. Mađarić je suspendovan dok je u toku postupak za Goranovića.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Advokat Veselin Radulović kazao je za Portal ETV da su bivši načelnik Centra bezbjednosti Nikšić Tihomir Goranović i nekadašnji komadir nikšićke policije Darko Mađarić smijenjeni 2021. godine samo nakon 15 dana kada su realizovali akciju hapšenja lažnog američkog diplomate Stevana Simijanovića kod kojeg su pronađena falsifikovana dokumenta, piše Pobjeda.

"U kontekstu nedavnog hapšenja Stevana Simijanovića važno je napomenuti da su Goranović i Mađarić bili ključni službenici policije koji su realizovali akciju hapšenje Simijanovića i otkrivanje krivičnih djela koja su mu kasnije stavljena na teret. Simptomatično je da su samo nakon 15 dana od te akcije smijenjeni ", ukazuje advokat Radulović, prenosiPobjeda.

On je podsjetio da su tada uslijedili javni zahtjevi određenih političkih partija iz vlasti i svojevrsne prijetnje da će organizovati proteste ukoliko ne budu smijenjeni, prenosi Pobjeda.

Nakon toga, prema riječima advokata, u medijima su objelodanjene i skaj prepiske koje ukazuju na osnovanu sumnju u povezanost Stevana Simijanovića sa osobama koje su optužene za šverc cigareta.

"Možda se i u tim okolnostima kriju neki od razloga zbog kojih su Goranović i Mađarić bili prvo izloženi svojevrsnim javnim napadima od političara a zatim bili podvrgnuti jednoj vrsti institucionalnog progona i mobinga koji još uvijek traje ", kazao je Radulović.

Advokat je naveo da je Osnovnom sudu za Goranovića i Mađarića podnio tužbu u kojoj je naveo da su oni izloženi progonu za koje je teško naći razumno objašnjenje. Naglasio da su smijenjeni sa funkcija koje su obavljali početkom 2021. godine i da su u naredne tri godine bili potpuno izopšteni iz čitavog sistema. Goranović i Mađarić, prema riječima Radulovića, nijesu dobijali radne zadatke, nti zaduženja što samo po sebi ukazuje na mobing.

"Protiv njih ne postoji niti jedan dokaz koji bi ukazivao da postoje bezbjednosne smetnje u smislu, kako te smetnje definiše Zakon o unutrašnjim poslovima a koje su njima proizvoljno stavljene na teret da su imali veze sa organizovanim kriminalnim grupama", kazao je Radulović.

On je dodao da sve što je naveo jasno ukazuje da su "njih dvojica u skladu sa zakonom preduzimali „radnje prema osobama za koje postoji osnovana sumnja da se bave krimiinalom a da su zapravo zbog toga prvo targetirani od političara a zatim smijenjeni i izloženi mobingu“.