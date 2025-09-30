Licu S.S. je od strane pravosudnih organa Republike Italije određen ekstradicioni pritvor. Slijedi dalja komunikacija između ministarstava pravde Crne Gore i Italije, nakon čega se očekuje njegovo izručenje Crnoj Gori.

Postupajući po međunarodnoj potjernici koja je raspisana od strane NCB Interpol-a Podgorica, policijski službenici Republike Italije su danas, u Milanu, locirali i lišili slobode međunarodno traženo lice - S.S. (38) iz Cetinja.

Za S.S. je tokom jula 2025. godine raspisana međunarodna potjernica koja je inicirana od strane Nacionalnog centralnog biroa Interpola Podgorica, imajući u vidu optužni predlog Osnovnog suda u Nikšiću, i činjenicu da predmetno lice nije bilo dostupno nadležnim organima Crne Gore, a radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Osnovnim sudom u Nikšiću zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave.

Ova akcija predstavlja rezultat kontinuiranih napora Uprave policije na lociranju i lišenju slobode međunarodno traženih lica i jasan pokazatelj obnove povjerenja međunarodnih partnera i obavještajnih službi u kapacitete i posvećenost Crne Gore u borbi protiv kriminala i jačanja vladavine prava.