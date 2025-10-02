On je potraživan zbog vođenja postupka za krivično djelo falsifikovanje isprava.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Osnovni sud u Nikšiću sjutra će izreći presudu lažnom diplomati Stevanu Simijanoviću, koji je po potjernici Crne Gore prekjuče uhapšen u Milanu, prenosi Dan.

On je potraživan zbog vođenja postupka za krivično djelo falsifikovanje isprava. Naime, Simijanović je u Crnu Goru došao nakon promjene vlasti 2020. godine i predstavljao se kao američki diplomata. Ambasada SAD u Podgorici je zvanično obavijestila crnogorsku policiju da jeste riječ o američkom državljaninu, ali ne i o američkom diplomati koji radi u Ambasadi SAD u Beču pri misiji OEBS-a, kako se Simijanović predstavljao i kako je napisano na vizit-karti koja je pronađena kod njega prilikom hapšenja. Oni su tada odbacili bilo kakvu njegovu povezanost sa američkim državnim poslovima u Crnoj Gori.

Suđenje Simijanoviću završeno je u ponedjeljak pred sudijom nikšićkog Osnovnog suda Mirkom Kojovićem. Kako "Dan" nezvanično saznaje, tokom trajanja suđenja, lažni diplomata se obratio sudu navodeći da zbog zdravstvenog stanja ne može da prisustvuje pretresima, zbog čega je tražio da mu se sudi u odsustvu. Na pretresu u ponedjeljak u svojstvu svjedoka saslušan je jedan policajac, a bilo je planirano saslušanje još dvojice njegovih kolega. Međutim, jedan od njih je u međuvremenu preminuo, dok je drugi napustio Crnu Goru. Nakon toga, iznesene su završne riječi tokom kojih je tužilac tražio da Simijanović bude osuđen, a njegov branilac po službenoj dužnosti da mu se u nedostatku dokaza izrekne oslobađajuća presuda,prenosi Dan.

I dok sudija Kojović piše presudu zbog lažnog diplomatskog pasoša, protiv Simijanovića se pred pravosudnim organima Italije vodi ekstradicioni postupak.

Hapšenje Simijanovića u Italiji prekjuče je zvanično potvrđeno iz Uprave policije, piše Dan.

"Za S.S. je tokom jula 2025. godine raspisana međunarodna potjernica koja je inicirana od strane Nacionalnog centralnog biroa Interpola Podgorica, imajući u vidu optužni predlog Osnovnog suda u Nikšiću i činjenicu da predmetno lice nije bilo dostupno nadležnim organima Crne Gore, a radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Osnovnim sudom u Nikšiću zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave", saopšteno je iz UP.

Simijanoviću je pritvor određen uoči pretresa zakazanog za 14. februar ove godibe, iako je uhapšen 8. februara 2021. godine u Nikšiću, kada je zaustavljeno njegovo vozilo i nakon što je ustanovljeno da posjeduje lažni diplomatski pasoš SAD. Prije toga se u političkim i drugim krugovima predstavljao kao američki diplomata i dogovarao različite vrste poslova, navodno i preuzimanje biznisa šverca cigareta preko luke Bar, prenosi Dan.

ODT u Nikšiću podiglo je optužni predlog protiv njega zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave skoro osam mjeseci nakon njegovog bjekstva. Osnovni sud je u aprilu 2022. vratio optužni predlog, uz obrazloženje i instrukcije tužilaštvu da je potrebno bolje razrješenje stanja stvari. ODT je novi optužni predlog dostavilo 3. oktobra 2022. godine.

Podsjećamo, Simijanović je privođen 8. februara 2021. godine u Nikšiću zbog sumnje da je koristio falsifikovani diplomatski pasoš Sjedinjenih Američkih Država. Nakon privođenja, osnovna tužiteljka u Nikšiću Ana Doderović pustila je Simijanovića da se brani sa slobode, a on je 12. februara 2021. napustio Crnu Goru i preko graničnog prelaza Dobrakovo prešao u Srbiju.