Nekadašnji šef Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela, Žižić i bivši komandir nikšićke policije Mađarić, suspendovani su zbog bezbjednosnih smetnji.

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

Dvojici dugogodišnjih policajaca Miloradu Žižiću i Darku Mađariću juče su uručena rešenja o suspenziji, rečeno je “Vijestima” nezvanično iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ne precizirajući o kome je riječ, potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić saopštio je juče da su u sklopu kontinuiranog procesa vetinga koji se sprovodi, suspendovana još dva visoko pozicionirana policijska službenika:

“Dinamičan proces vetinga u prethodnim mjesecima jasno pokazuje da nema nedodirljivih i da nijedna funkcija u ovoj državi ne može biti zaklon za korupciju, kriminal ili bilo koju vrstu nedozvoljenog uticaja i nezakonitog djelovanja. Svjesni smo da nervoza raste, kako u redovima onih koji su bili direktni akteri, tako i u dijelu društveno-političke scene koja je godinama bila pokrovitelj i štit organizovanog kriminala”, prenose Vijesti.

Dodao je da je “ta nervoza dokaz da se pogađa pravo u metu”.

“Očekujemo da će mafija pokušati da uzvrati udarac. Ali treba da znaju, država je spremila i svoje šake. I ovaj put, za razliku od prošlih vremena, šake pravde su jače od šaka mafije. I neće stati dok svi oni koji su podrivali državu ne budu izvedeni ispred kapija i vrata svake institucije”, poručio je Bečić.

Žižić je u junu 2019. godine imenovan za šefa najznačajnjeg Odsjeka u Sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK) kojim je tada rukovodio sada optuženi Zoran Lazović.

Taj Odsjek rasformiran je u aprilu 2023. godine, odlukom tadašnjeg koordinatora i načelnika Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), Predraga Šukovića.