Granična policija u Ulcinju je, na prelazu Sukobin, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisala državljanina Srbije N.M.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policija je privremeno oduzela automobil za kojim je austrijski Interpol raspisao međunarodnu potjernicu.

Granična policija u Ulcinju je, na prelazu Sukobin, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisala državljanina Srbije N.M.

"On je prilikom granične kontrole upravljao putničkim motornim vozilom marke BMW, model 420i coupe, slovačkih registarskih oznaka. Izvršenim graničnim provjerama utvrđeno je da je za ovim vozilom na snazi međunarodna potjernica raspisana od strane NCB Interpola Austrije", saopštila je Uprava policije.

Vozilo je predato Odjeljenju bezbjednosti Ulcinj.