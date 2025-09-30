Optuženi je višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela, a Više državno tužilaštvo je 3. juna ove godine protiv njega podiglo optužnicu, koja je 23.septembra stupila na pravnu snagu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Četrdesetčetvorogodišnji Nikšićanin R.Lj. uskoro će se naći na optuženičkoj klupi Višeg suda u Podgorici zbog optužbi da je u psihijatrijskoj bolnici "Dobrota" u Kotoru 14. juna prošle godine pokušao da ubije sugrađanina koji se takođe nalazio na liječenju u toj zdravstvenoj ustanovi, prenosi Dan.

Optuženi je višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela, a Više državno tužilaštvo je 3. juna ove godine protiv njega podiglo optužnicu, koja je 23.septembra stupila na pravnu snagu.

Prema navodima iz optužnog akta, R.Lj. je 14. juna prošle godine, oko 21 sat i 30 minuta, u prostorijama Specijalne bolnice, u hodniku Odjeljenja za forenzičku psihijatriju, svjestan djela, čije je izvršenje htio, znajući da je djelo zabranjeno,sa umišljajem pokušao da ubije sugrađanina V.M., sa kojim prethodno nije komunicirao.

"Prišao mu je sa strane i drškom od metalnog escajga, sa kojeg je odstranjen završetak koji se koristi za konzumaciju hrane, zadao mu više udaraca u predjelu glave i vrata, istovremeno mu prijeteći "ubiću te", i tom prilikom mu nanio lake povrede u vidu posjekotina u potiljačnom predjelu, preddušnom predjelu i niz ogrebotina i oguljotina ", piše u optužnici, prenosi Dan.

Okrivljeni je na saslušanju kod tužioca kazao da se u bolnici nalazio zbog izdržavanja mjere bezbjednosti koja mu je izrečena od strane Osnovnog suda u Nikšiću zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda. Na dan kada se dogodio ovaj događaj, kako je tvrdio, nije se osjećao dobro psihički jer nije pio propisanu terapiju. On je rekao da poznaje V.M., da s njim u to vrijeme nije razgovarao, ali se nije sjećao razloga zbog čega nijesu komunicirali. Napad je vidio na snimku na internetu i na tom snimku je prepoznao sebe i V., te vidio da su se pogurali. Tvrdi da se ne sjeća da je tog dana, pa ni danima prije toga, kod sebe imao bilo kakvu kašiku ili sličan predmet. Jedino se sjeća da su obojica nakon toga prebačeni na različita odjeljenja ustanove u kojoj se sve dogodilo.

U istrazi je svjedočio radnik obezbjeđenja B.Lj., koji je toga dana obavljao svoje redovne dužnosti i vršio praćenje video-nadzora na odjeljenju.

Negdje oko 21 čas te večeri, preko video-kamera, za koje je kazao da u tom trenutku nijesu prikazivale realno vrijeme, već su išle jedan sat unaprijed, primijetio je kako se pacijent V.M. kreće hodnikom iz pravca toaleta, te da mu u susret ide pacijent Lj,R. i da su sami na hodniku. Odmah potom je preko kamera vidio kako Lj.R. napada V.M. i to tako što mu prilazi, zamahuje desnom rukom u pravcu njegovog vrata, nakon čega se hvataju u klinč i padaju na patos, i to tako što na patos pada Lj., a preko njega oštećeni. Odmah je izašao iz kancelarije, a sa njim i medicinski tehničar L.D., sa namjerom da ih razdvoje. Tada je primijetio da Lj. u desnoj ruci ima neki metalni predmet, pa ga je uhvatio za desnu ruku i napravio tzv. polugu, tako da više nije mogao zamahivati tim predmetom držeći ovaj predmet u pravcu V., te mu je i oduzeo taj predmet. Uspjeli su da ih razdvoje i tek tada je primijetio da je metalni predmet koji je Lj. držao u ruci, zapravo, manja kašika.

Oštećeni V.M. tužiocu je kazao da se na istom odjeljenju nalazio po presudi OS u Nikšiću radi izdržavanja mjere bezbjednosti obaveznog liječenja od narkomanije, gdje je i upoznao Lj.R. Ispričao je da nije želio da sa Lj.R. ima komunikaciju i da je o tome obavijesti osoblje ustanove u kojoj su boravili, navodno zbog finansijskog duga koji je ovaj imao prema njemu. Lj.R. je navodno htio da se pomiri s njim, pa je kritičnom prilikom, dok se vraćao sa treninga, primijetio da on ide prema njemu, piše Dan.

U jednom trenutku, kako je ispričao, dok je Lj.R. bio na nekih par koraka ispred njega, idući mu u susret, u momentu kada je nagnuo bocu kako bi popio svoj napitak, optuženi ga je ubo najmanje dva puta u predjelu aorte. U jednom trenutku, dok se branio, obojica su pali na pod, i pored svih pokušaja da se odbrani i da Lj.R. spriječi da ga dalje ubada, on je uspio još makar pet ili šest puta da ga povrijedi.

Tvrdi da ničim nije isprovocirao takvu reakciju Lj.R., dodajući da se prethodno nisu svađali, niti su razgovarali.