On će danas, u zakonskom roku biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, na dalju nadležnost.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su danas, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, rasvijetlili pokušaj ubistva na štetu jednog lica i lišili slobode osumnjičenog.

Naime, Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Podgorica obaviještena je jutros, oko 4:30 časova, od strane građana, da je u Bulevaru Stanka Radonjića došlo do narušavanja javnog reda i mira.

Dolaskom policijske patrole na lice mjesta zatečena su dva lica: B.L.(32) i L.Ć.(31) koji je imao povredu u vidu ubodne rane. Licu L.Ć. je nakon medicinskog zbrinjavanja u Kliničkom centru Crne Gore, izvještajem ljekara konstatovana tjelesna povreda - ubodna rana u predjelu grudnog koša.Na licu mjesta su policijski službenici pronašli i izuzeli nož za koji se sumnja da je korišćen prilikom izvršenja krivičnog djela.

Nakon sprovedenih hitnih policijsko-tužilačkih mjera i radnji i prikupljenih obavještenja od više lica, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, B.L. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju. B.L. je, kako se sumnja, jutros došao do stana u kojem boravi oštećeno lice, gdje je došlo do kraće verbalne rasprave, nakon čega je B.L. više puta pokušao da oštećenog ubode nožem i tom prilikom mu zadao ubodnu ranu u predjelu grudnog koša.

