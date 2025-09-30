Produženje pritvora Lukaču, kako je odlučeno rešenjem Višeg suda, obrazloženo je strahom od bjekstva.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Apelacioni sud odbio je žalbu branioca Jusufa Lukača i potvrdio odluku Višeg suda u Podgorici o produženju pritvora za tog okrivljenog, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo - ubistvo u pokušaju, prenose Vijesti.

Žalba njegovog advokata odnosila se na tvrdnje o bitnoj povredi krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju, ali sud je utvrdio da toga nije bilo, odnosno da je prvostepeni sud zakon primijenio kako treba.

Pritvor je okrivljenom bio određen još u julu 2024. godine, a tokom postupka višestruko produžavan...

Okrivljeni je, prema optužnici Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, osumnjičen da je 25. marta 2024. godine u mjestu Totoši u Ulcinju, pokušao da liši života G. E.

Tokom sukoba, u kojem je maloljetni Z. M. izazvao tuču sa A. M., Lukač je, kako se sumnja, izvadio nož i ubo oštećenog dva puta u predjelu vitalnih organa - bočni trbušni i desni dojčani predjel. Povrede su okarakterisane kao lake tjelesne povrede, ali s potencijalno ozbiljnim ishodom zbog upotrebe oštrog oružja, prenose Vijesti.

Sudski spisi pokazuju da su u tuči, pored Jusufa Lukača i maloljetnog Z. M., učestvovale i druge osobe, koje su pokušale da razdvoje sukob.

Prema njihovim riječima, a kako se citira u spisima, Lukač je mahao nožem u pravcu učesnika tuče, a E.G. je dvaput uboden, nakon čega je pao.

Drugi svjedoci potvrđuju da je oštećeni povrijeđen u predjelu grudi i rebara i da je Lukač odmah pobjegao s lica mjesta.

Sud je, navodi se, prilikom odlučivanja o produženju pritvora istakao načelo supsidijarnosti i srazmjernosti mjere. Ocijenjeno je da je pritvor nužan i proporcionalan težini djela, kao i da svrha mjere ne može biti postignuta blažom mjerom procesne prinude.

Žalbeni navodi branioca o pogrešnom utvrđivanju činjenica i povredi prava okrivljenog nisu prihvaćeni.

Apelacioni sud je utvrdio da je prvostepeni sud valjano cijenio sve dokaze, uključujući iskaze svjedoka i medicinsku dokumentaciju, te pravilno primijenio materijalno i procesno pravo.