Naime, na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, na izlazu iz Crne Gore, kontroli putnika je pristupilo lice C.K. (31), zajedno sa svojim maloljetnim djetetom i dalo na uvid pasoše Republike Turske.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dvoje putnika iz Turske, od kojih jedno maloljetno, pokušali su da pređu Granični prelaz Aerodrom Podgorica sa lažnim dokumentima, zbog čega je državni tužilac naložio hapšenje zbog sumnje da je izvršila krivično djelo falsifikovanje isprave, saopštila je Uprava policije.

Službenici Regionalnog centra granične policije “Centar” su na Aerodromu u Podgorici kontrolisali dvoje putnika iz Turske od kojih je jedno maloljetno lice, te nakon sprovedenih provjera utvrdili da su pokušali da pređu granicu koristeći lažna dokumenta, navodi se u saopštenju.

"Službenici policije su na prvoj liniji graničnih provjera posumnjali u vjerodostojnost i ispravnost putnih isprava zbog čega je izvršena i detaljna granična provjera kojom je utvrđeno da se radi o falsifikatu originalnog dokumenta", saopštili su iz policije.

Kako su naveli, imenovana je policijskim službenicima saopštila da je pasoše u Turskoj nabavio njen suprug za određeni iznos novca.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se C.K. liši slobode zbog sumnje da je izvršila krivično djelo falsifikovanje isprave.