Pripadnici tajne policije pokušavaju da utvrde da li nacionalnu bezbjednost ugrožava djelovanje jedne nevladine organizacije, na čijem čelu je državljanin Rusije.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Zbog toga nadziru tu organizaciju koja djeluje u Bokokotorskom zalivu, autora i začetnika tog koncepta čiji identitet je poznat “Vijestima”, ali i njegove saradnike i volontere...

To čine kako bi provjerili informacije da ta grupacija na području Herceg Novog čini opasne sektaške obrede, koje uključuju i zlostavljanje i mučenje životinja, a da pojedinci među njima navodno distribuiraju narkotike.

“Agencija za nacionalnu bezbjednost kontinuirano, u okviru svojih nadležnosti, prati djelovanje pojedinaca i grupa koje mogu predstavljati prijetnju po nacionalnu bezbjednost”, odgovorili su “Vijestima” zvanično iz tajne policije kojom rukovodi Ivica Janović.

Tako su odgovorili na pitanja “Vijesti” da li prate aktivnosti te organizacije i njenog čelnika.

“Aktivnosti ** i njegove organizacije pažljivo se motre kako bi se dao odgovor na spekulacije koje poslednjih mjeseci kruže u javnosti”, kazali su iz ANB-a.

Sagovornik iz te institucije pojašnjava da je u Boki već izvjestan period aktivna ta organizacija, kao i da već izvjesno vrijeme o njoj postoji puno kontroverzi:

“Utvrđujemo da li je u pitanju dobrotvorna fondacija, ili je ona paravan za nešto puno mračnije. Iza organizacije koja se zvanično predstavlja kao kulturno-umjetnički centar dobrotvorne fondacije, mještani prepoznaju organizaciju nalik sekti, obavijenu sumnjama u upotrebu i distribuciju narkotika. Na čelu fondacije nalazi se strani državljanin ** aktivan na više društvenih mreža”, kazali su nezvanično “Vijestima” iz tajne policije.

Taj strani državljanin je, odgovarajući “Vijestima”, kazao da je iznenađen samom formulacijom pitanja, naveo je da u Crnoj Gori legalno boravi godinama i da se bavi isključivo naučnim i dobrotvornim aktivnostima, koristeći vlastita legalno stečena sredstva, a da su informacije “o navodnim ‘ilegalnim aktivnostima, drogama i sektaštvu’ apsolutna kleveta.

Optužio je bivšu suprugu da stoji iza tih optužbi, navodeći da je protiv nje već podnijeta kolektivna tužba, kako prenose Vijesti.

Sagovornici iz bezbjednosnog sektora, međutim, to negiraju.

“Njegov profesionalni rad i javni nastupi usmjereni su na ideju ‘digitalne renesanse’ društva u kojem su klasične hijerarhije zamijenili decentralizovanim mrežama zasnovanim na povjerenju, reputaciji i transparentnosti. Na svom ** profilu predstavio je projekat koji opisuje kao digitalni sistem za globalnu društvenu transformaciju. Piše o ‘novoj fazi čovječanstva’ i prelasku u društvo gde se reputacija stiče kroz djela, a ne kroz položaje i titule. Fondacija se na zvaničnom sajtu predstavlja kao prostor u kojem se odigravaju umjetničke i muzičke rezidencije, koncerti, izložbe, majstorske radionice i seminari. Organizacija ističe da okuplja brojne kreativne ljude i da u svom kompleksu brine o više destina mačaka, naglašavajući otvorenost i zajednički duh”, rekao je sagovornik iz tajne policije.

Podaci koje je tajna služba dobila operativnim radom u Bokootorskom zalivu, i koje provjeravaju, govore sasvim suprotno, tvrde sagovornici “Vijesti” iz bezbjednosnog sektora.

“Prema svjedočenima mještana, pojedina okupljanja fondacije imaju obilježja zatvorenih seansi, a u tom kontekstu pojavile su se i tvrdnje o mogućoj upotrebi i distribuciji narkotika. Podaci govore da se određeni narkotici koriste kao ‘duhovna pomagala’ za postizanje izmijenjenih stanja svijesti. Pojedini mještani kazuju da se narkotici koriste i distribuiraju u većim količinama unutar užeg kruga simpatizera, a naročito među državljanima Ruske Federacije i Ukrajine koji borave na našem podrčuju. U širem području bokokotorskog zaliva primijećena je i pojava grafita, crteža i samoljepljivih naljepnica sa logom te organizacije, koji je na upečatljiv način postao prepoznatljiv znak u javnom prostoru”, tvrdi sagovornik iz tajne službe.

Ocjenjuje i da su evidentni napori da se ta organizacija predstavi kao vizionarski kulturno-tehnološki centar, koji počiva na idejama kreativnosti i društvene inovacije, odnosno prostor oslobađanja umjetničkog potencijala i povezivanja umjetnika.

“Ipak, pojedine aktivnosti bude sumnje sektora koji brine o nacionalnoj bezbjednosti države. Jasni su nam zvanični podaci koji naglašavaju umjetnost i društvenu inovaciju u lokalnoj zajednici, ali mi i dalje dobijamo informacije o zatvorenim okupljanjima i upotrebi droga, što ih obavija oreolom kontradiktornosti i misterije. Uvjereni smo da iza zatvorenih vrata funkcioniše zajednica koja koristi rituale i narkotike kao osnovu svog djelovanja i koja zlostavlja životinje zbog sektaških obreda, zbog čega i činimo ono što je u našoj nadležnosti”, kazao je izvor iz tajne službe.

Iz Uprave policije nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” o tome, a nezvanično je potvrđeno da provjeravaju informacije.