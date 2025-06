Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) nije suspendovala svog operativca V. Đ., koji pred podgoričkim Osnovnim sudom odgovara zbog nasilja u porodici, rečeno je “Vijestima” nezvanično iz tajne policije.

Kako prenose Vijesti, zvanično, iz ANB-a nijesu željeli da odgovore da li su protiv tog službenika pokrenuli disciplinski postupak, pozivajući se na stepen tajnosti tih podataka.

U odgovoru dostavljenom redakciji navodi se da su sproveli “interni postupak prikupljanja relevantnih podataka u odnosu na predmetnog službenika” i preduzeli određene aktivnosti, ne precizirajući o kakvim se aktivnostima radi, prenose Vijesti.

Mnogo konkretnije bilo je objašnjenje koje je Agencija uputila pravnoj zastupnici supruge operativca V. Đ. - on nije suspendovan jer, kako su naveli, njegovo prisustvo na poslu “ne šteti interesima Agencije za nacionalnu bezbjednost”.

“U ovom trenutku nijesu ispunjeni uslovi da se primjeni odredba člana 111 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, jer prisustvo na radu V. Đ. ne šteti interesima Agencije za nacionalnu bezbjednost, pri čemu ističeno da je Agencija za nacionalnu bezbjednost zainteresovana da se utvrde sve činjenice i okolnosti u predmetu koji je formiran od strane Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, pod poslovnom oznakom Kt.br. 1450/24... Na ovom mjestu valja napomenuti da je potrebno poštovati sve ono što je temelj savremenog krivičnog prava, pretpostavku nevinosti”, piše u dokumentu koji je advokatici poslat 30. januara ove godine.

Nepune tri sedmice kasnije, Agencija je i formalno obaviještena da se protiv tog službenika vodi krivični postupak u podgoričkom Osnovnom sudu, prenose Vijesti.

Savjetnica za odnose sa javnošću tog suda, Ksenija Vuksanović, kazala je “Vijestima” da je postupajuća sutkinja obavijestila ANB o tome 10. februara 2025. godine.

“Koji akt je od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost primljen dana 17. 02. 2025. godine”.

Postupak pred tim sudom vodi se od kada je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo optužni predlog protiv V. Đ. zbog nasilja u porodici, prenose Vijesti.

Njegova supruga “Vijestima” je ispričala da je prve batine dobila sedam dana prije vjenčanja, nakon čega je, kako tvrdi, nasilje trpjela u kontinuitetu gotovo godinu, pa i tokom čitave trudnoće...

“Sedam dana prije vjenčanja dobila sam prve batine. Brutalne. Ipak, odlučila sam da kažem ‘da’ pred matičarem, vjerujući da se ono što mi je napravio nikada više neće ponoviti. Tog dana me šminkerka satima šminkala, trudećii se da prekrije modrice po mom tijelu, kako ih naše porodice i gosti ne bi vidjeli. I odlazak kod kozmetičarke je kontrolisao, plašeći se da ću ispričati zašto sam modra. Nakon vjenčanja, moj san o srećnoj porodici i toplom domu pretvorio se u noćnu moru. Tukao me tokom cijele trudnoće, uz to me je i psihički zlostavljao. Nisam odustajala, jer sam željela da naše djete raste uz oca i da imamo srećnu porodicu. Nije prestajalo - tukao me i u osmom mjesecu trudnoće, i nekoliko dana nakon porođaja, kada me davio dok nisam počela da se borim za dah...”, ispričala je ona.

Dodala je da je, uvijek, jutro nakon brutalnih batina, dobijala obećanja da se neće ponavljati, pa i tog jutra.

U policiju je pošla sa jednomjesečnom bebom u naručju, kada je shvatila da se ništa neće promjeniti...

Nakon što je krajem septembra prošle godine prijavila supruga, detaljno obrazlažući u tužilaštvu da je nasilje tokom te godine bilo i psihičko i fizičko maltretiranje i zlostavljanje, da joj je suprug prijetio napunjenim službenim pištoljem, davio je..., V. Đ. je lišen slobode, prenose Vijesti.

Iz podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva tada su saopštili da su mu odredili zadržavanje do 72 sata zbog produženog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

“Osumnjičeni je u dužem vremenskom periodu tukao svoju suprugu otvorenim dlanovima ruku i pesnicama, davio je i prijetio da će je ubiti”, kazali su tada.

Nije poslat u Istražni zatvor jer je prijavljen za nasilje počinjeno godinu i tri mjeseca prije nego što je njegova supruga došla u tužilaštvo...

Postupak pred Osnovnim sudom u toku je.

Iz ANB-a su, na pitanje da li je pokrenut disciplinski postupak protiv operativca, odgovorili da se svi takvi postupci vode u skladu sa zakonom i internim pravilnikom, a da je javnost isključena zbog tajnog karaktera podataka, prenose Vijesti.

“Imajući u vidu da je Zakonom o ANB u disciplinskom postupku javnost isključena, kao i da predmeti formirani prilikom vođenja disciplinskih postupaka sadrže tajne podatke, cjelokupni predmeti koji se odnose na ovu oblast, izuzev statističkih podataka, su označeni stepenom tajnosti ‘interno’. Stoga ne možemo dati preciznije podatke vezane za pitanje da li je ili nije vođen disciplinski postupak za službenika koji je predmet Vašeg interesovanja. Međutim, informišemo da je Agencija u sklopu propisanih procedura detaljno sprovela interni postupak prikupljanja relevantnih podataka u odnosu na predmetnog službenika, koji su rezultirali preduzimanjem određenih aktivnosti”, piše u odgovorima dostavljenim “Vijestima” iz kabineta Ivice Janovića.

Dodali su i da, kada zakon o ANB-u ne precizira konkretna pravila, važe zakoni koji uređuju rad policijskih službenika i opšti propisi o državnim službenicima, prenose Vijesti.

“Prema evidenciji nadležne službe Agencije, u toku je vođenje krivičnog postupka protiv tri službenika Agencije”, kazali su oni, odgovarajući na pitanja “Vijesti” o broju službenika protiv kojih vode disciplinski postupak.

Nakon dodatnog upita, ponovili su da su sproveli interni postupak prikupljanja relevantnih podataka i preduzeli određene aktivnosti, opet ne precizirajući o kakvim aktivnostima je riječ.

I u drugom dijelu odgovora ponovili su da se disciplinski postupci protiv njihovih zaposlenih vode u skladu sa odredbama zakona i Pravilnika o postupku utvrđivanja disciplinske i materijalne odgovornosti službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost, da je javnost isključena i da predmeti formirani prilikom vođenja tih postupaka sadrže tajne podatke, te da su označeni stepenom tajnosti “interno”.

“Izuzev statističkih podataka, te stoga predstavljaju podatke koji ne mogu biti javno publikovani”, kazali su iz tajne policije, prenose Vijesti.