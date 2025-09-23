Automobil je, kako je dodao, u potpunosti izgorio.

Izvor: MONDO/Milica Mrvaljević

Nije bilo povrijeđenih u požaru koji je danas zahvatio putnički automobil na području Meteriza, kazao je Radio Cetinju komandir Službe zaštite i spašavanja Prijestonice Cetinje Miloš Ćećanović.

“Dobili smo poziv u 17.56 sati od građanina koji je prolazio tim putem, sa informacijom da gori vozilo na Meterizima. Ekipa je odmah upućena na teren, ali smo, nažalost, stigli prekasno, jer je bilo potrebno vrijeme da se spustimo do lokacije. Vozilo je u potpunosti izgorjelo”, kazao je Ćećanović.

U intervenciji je učestvovalo jedno vozilo sa tri vatrogasca.