Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Sud za prekršaje u Podgorici kaznio je okrivljenog Ž.M. kaznom zatvora u trajanju od 60 dana zbog izvršenja prekršaja iz čl.36 st.1 tač.2, u vezi čl.8 st.1 tač.2 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

"Naime, okrivljeni je dana 21.09.2025. godine u Podgorici, telefonskim putem, posredstvom brata, prijetio napadom drugom bratu, sestri i majci uputivši riječi: 'meni može doći žuta minuta, malo će im Cetinje biti', a sve zbog dugogodišnjih porodičnih nesuglasica. Istim rješenjem okrivljenom su izrečene zaštitne mjere: udaljenje iz stana, zabrana uznemiravanja i uhođenja oštećenih i zabrana približavanja oštećenima u trajanju od šest mjeseci, kao i zaštitna mjera obavezno liječenje od zavisnosti od alkohola. Okrivljeni je prije pravosnažnosti, odmah, upućen na izdržavanje kazne zatvora zbog opasnosti od ponavljanja prekršajnog djela", izjavila je sudija portparol Ana Bokan.