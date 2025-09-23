Beživotno tijelo muškarca pronađeno je juče u blizini manastira Praskvica.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Dok istražitelji nastoje da utvrde identitet i uzrok smrti, preliminarni rezultati, kako se nezvanično saznaje, ukazuju na sumnju da je moguće da je u pitanju državljanin Ukrajine čiji nestanak je prijavljen desetak dana ranije, prenosi Dan.

Iz Uprave policije juče je zvanično saopšteno da je državljanka Ukrajine O.P. Odjeljenju bezbjednosti Budva 13. septembra prijavila nestanak svog sina Oleksija Polijakova (33), takođe državljanina Ukrajine. Nakon nekoliko sati, pronađeno je tijelo u blizini mjesta gdje je pronađen automobil nestalog. Ipak, identifikacija tijela, do zaključenja ovog broja našeg lista nije završena, kao ni obdukcija kojom bi se utvrdio uzrok smrti, navodi Dan.

Prijavljujući nestanak sina, Ukrajinka je izjavila da je neko sa njegovog računa podigao 26.000 dolara, što je ponovila i u obraćanju medijima. Inspektori provjeravaju više dokaza kako bi utvrdili od čega je Polijakov preminuo, a provjerava se i da li je moguće da je riječ o nasilnoj smrti. O pronalaženju tijela obaviješteno je Više državno tužilaštvo u Podgorici, koje je naredilo da se izvrši obdukcija leša. Iz Uprave policije nijesu se oglašavali ovim povodom, a nezvanično su najavili da će to uraditi kada dobiju podatke o identifikaciji i obdukciji.

U obraćanju medijima, majka nestalog Ukrajinca kazala je da se sa sinom dogovorila da idu na ručak 12. septembra, ali da se on nije pojavio na dogovorenom mjestu. Oko 13.20 prestao je da se javlja na mobilni telefon, što, kako je navela, nije karakteristično za njega. Tvrdi da je nekoliko sati nakon toga sa njegovog računa podignuto 26.000 dolara.

"Njegov automobil je pronađen dva dana nakon nestanka, u šumi iznad manastira Praskvica. Od tada, zajedno sa njegovim prijateljima i stotinama dobrovoljaca, svakodnevno pretražujemo sela opštine Budva. Ipak, još nema traga od njega", saopštila je majka nestalog mladića u obraćanju medijima, piše Dan.





U saopštenju izdatom povodom prijavljenog nestanka Ukrajinca naveli su da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva odmah po prijavi preduzeli sve potrebne mjere i radnje.

"O nestanku lica, u skladu sa procedurama, obaviještene se sve organizacione jedinice Uprave policije, kojima su dostavljeni relevantni podaci o nestaloj osobi, kao i o vozilu kojim je upravljala. Sa događajem je upoznat nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio preduzimanje sveobuhvatnih operativnih, istražnih i drugih zakonom propisanih mjera i radnji, s ciljem utvrđivanja kretanja i pronalaženja nestalog lica. U tom kontekstu, službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva izvršili su pretragu šireg gradskog područja Budve, pregled video-nadzora sa objekata u gradskom i širem području, prikupljena su obavještenja od velikog broja lica, a preduzimaju se i ostale intenzivne aktivnosti usmjerene na lociranje i pronalaženje nestalog lica na nacionalnom i međunarodnom nivou", piše u tom saopštenju policije.