Državljanin Srbije B.M. (41) uhapšen je na graničnom prelazu Ilino brdo jer je pokušao da uđe u Crnu Goru sa falsifikovanim ispravama i automobilom na kojem su bile tablice izdate za drugo vozilo, a BMW 320 poljskih registarskih oznaka oduzet je radi dodatnih provjera

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Kako su naveli, policija je uhapsila B.M. zbog posjedovanja falsifikovane vozačke i saobraćajne dozvole, kao i registarskih oznaka koje ne odgovaraju vozilu kojim je upravljao.

“Policijski službenici Stanice granične policije I Nikšić su nakon pregleda ličnih dokumenata koje je ovo lice dalo na uvid, kontrolom na II liniji graničnih provjera, posumnjali u ispravnost vozačke dozvole Republike Poljske, na kojoj su zapažena odstupanja i nepravilnosti u pogledu štampe, te došli do sumnje da je riječ o totalnoj reprodukciji dokumenta”, naveli su iz policije.

Daljim provjerama saobraćajne dozvole i registarskih oznaka, posredstvom NCB Interpola Podgorica, utvrđeno je da saobraćajna dozvola nije izdata od strane nadležnih organa Republike Poljske, kao i da su registarske oznake izdate za drugo vozilo.

“Nakon prikupljenog obavještenja od B.M., sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je kvalifikovao djelo i po čijem je nalogu B.M. lišen slobode i protiv njega podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave, dok je vozilo privremeno oduzeto radi dodatnih provjera”, zaključuje se u saopštenju.