Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Državljanin Kosova A.M. (57) stradao je u saobraćajnoj nesreći u mjestu Bezdan, na putu Podgorica - Kolašin kroz Platije.

A.M. je vozio šleper kosovskih tablica koji je sinoć sletio u rijeku Moraču, a njegovo tijelo je izvučeno danas.

"Po nalogu tužioca tijelo je upućeno na Odjeljenje patologije Kliničkog centra radi vršenja obdukcije. Uzrok nezgode će biti utvrđen tokom izviđaja", kazala je "Vijestima" rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu Maja Šćepanović.

"Vijestima" su prethodno iz Uprave policije nezvanično saopštili da je saobraćaj na putu kroz Platije u prekidu.

Ekipe nadležnih službi na licu su mjesta.