Dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj je 16.9.2025. godine obaviještena od strane osoblja Hitne medicinske pomoći da su po pozivu građama, sa Male Plaže preuzeli lice sa povredama koje je nakon ukazivanja ljekarske pomoći transportovano u bolnicu u Baru, a za koje je kasnije utvrđeno da se radi o turskom državljaninu starom 48 godina, koji je prije dolaska medicinskog osoblja, izvučen iz mora sa povredom u predjelu glave.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su preduzimanjem niza službenih mjera i radnji na terenu, došli do sumnje da je lice S.M. (20) iz Ulcinja, upravljajući skuterom na vodi, udario oštećenog nanoseći mu povrede, koji je u tom momentu izgubio svijest, te, nakon što je izvučen iz vode od strane prisutnih kupača, preuzet od medicinskog osoblja i odvezen u Opštu bolnicu u Bar, gdje je nastavljen medicinski tretman.

Nakon prikupljenog obavještenja od ovog lica, te sprovedenih ostalih kriminalističkih mjera i radnji, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je naložio da se protiv S.M. podnese krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog saobraćaja.

Navedeni skuter je privremeno oduzet radi sprovođenja daljih vještačenja.