Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Povodom objava na društvenim mrežama koje su izazvale uznemirenje u javnosti, a koje se tiču navodnog pokušaja otmice djeteta u jednom šoping molu u Podgorici, za šta se navodi da je za ovo djelo odgovoran strani državljanin, obavještavamo vas: Upravi policije nije prijavljen ovaj niti sličan događaj bi se mogao povezati sa navedenim.

Apelujemo na građane da ne plasiraju u javnost neprovjerene informacije i ne šire paniku dijeljenjem navedene lažne objave. Uprava policije odmah, bez odlaganja, postupa po svakoj prijavi koja se odnosi na djecu i maloljetnike. Za hitan kontakt sa Policijom, u slučaju potrebe, pozovite besplatan policijski broj 122.