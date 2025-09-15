Većina pripadnika kriminalne organizacije koju je, kako tvrde iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), formirao podgorički biznismen Aleksandar Aco Mijajlović braniće se sa slobode od optužbi

Osim Mijajlovića, optužnicom su obuhvaćeni i Dejan Jokić, Zoran Đukanović Žuti, Golub Vojinović i policajci Milenko Mića Rabrenović, Dragan Backović, Mirko Mijušković i Radoje Rabrenović, kako prenosi Dan.

Mijajloviću je pritvor ukinut u aprilu prošle godine, uz jemstvo položeno u iznosu od 1,1 milion u nekretninama, a na slobodi se našao i okrivljeni Mirko Mijušković, kome su određene mjere nadzora.

Kako je Danu potvrdila Ivana Vukmirović, portparol Višeg suda u Podgorici, Golub Vojinović je za slobodu položio 547.400 eura u nepokretnostima, a određene su mu i tri mjere nadzora, i to zabrana napuštanja boravišta, obaveza povremenog javljanja nadležnom organu i privremeno oduzimanje putne isprave. Policajac Radoje Rabrenović položio je 127.000 u nepokretnostima, a i njemu su određene sve tri mjere nadzora.

Optužnicom SDT-a okrivljenima se stavlja na teret krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Mijajlović, Đukanović, Backović, Vojinović i Milenko Rabrenović osumnjičeni su za po jedno produženo krivično djelo krijumčarenje, a Jokić, Radoje Rabrenović i Mijušković za po dva. Tužilaštvo sumnja da se Vojinović bavio i pranjem novca. To krivično djelo stavljeno je na teret i Backoviću,, koji je osumnjičen i za zloupotrebu službenog položaja.

Prema optužnici, Milenko Mića Rabrenović se u toku 2020. do marta 2021. godine, u Crnoj Gori, bavio prodajom i rasturanjem cigareta i prikrivanjem organizacije i od okrivljenog Goluba Vojinovića u više navrata kupovao cigarete, koje je potom prodavao drugim pripadnicima kriminalne organizacije, kako prenosi Dan.

Kako se navodi u optužnici, osumnjičeni Radoje Rabrenović bio je posrednik u kupovini ove robe između Mirka Mijuškovića i Milenka Rabrenovića, a potom te cigarete zajedno sa zasad nepoznatim licima prevozio do neutvrđene lokacije u Nikšiću, gdje su okrivljeni Radoje Rabrenović i Mirko Mijušković, zajedno sa drugim zasad nepoznatim pripadnicima kriminalne organizacije, prikrivali cigarete u pomoćnom objektu na određenoj lokaciji, a radi dalje prodaje i rasturanja.

Osim Mijajlovića, tužilaštvo je kao organizatora ove grupe označilo i N.N. lice. Kontrola optužnice zakazana je za 26. septembar u Višem sudu, kada će biti odlučeno da li će se Mijajloviću i ostalima suditi po optužbama koje im se stavljaju na teret, ili će postupak protiv njih biti obustavljen.

Kako tvrde iz SDT-a, među pripadnicima osmočlane kriminalne organizacije našla su se i četvorica službenika Uprave policije, koji su otkriveni u fazi istrage zahvaljujući skaj prepisci koju su vodili vezano za krijumčarenje neocarinjenih cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar i o njihovoj prodaji, prikrivanju i rasturanju.

Protiv okrivljenih je pokrenuta i finansijska istraga radi trajnog oduzimanja imovine.