Kako je dodao, “posljednji dani u kojima smo imali skandiranja na Maksimiru i onakvu reakciju na jednoj privatnoj televiziji povodom ubistva jednog mladog čovjeka u Americi su ih u potpunosti ogolili”.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nikada nije bio problem ništa što sam ja rekao već upravo ja, moja politička organizacija, narod i crkva kojoj pripadam, saopštio je na Fejsbuku predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević, povodom informacije da je Više državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo krivičnu prijavu protiv njega za krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje zbog govora na Grahovu, prenosi CdM.

“U zemlji u kojoj skandiranje da se pripadnici mog naroda ubijaju prolazi sa mlakim reakcijama i ćutanjem, u zemlji u kojoj mediji zbog političkih razloga i razlika opravdavaju ubistvo Čarlija Kirka, preko godinu dana pokušavao se vršiti neprimjeren uticaj na institucije kako bih se ja procesuirao zbog govora povodom obilježavanja bitke na Grahovcu. Možda i nije loše što smo u godinu dana vidjeli mržnju jednih i dvostruke aršine kod mnogih”, naveo je Kovačević.

Kako je dodao, “posljednji dani u kojima smo imali skandiranja na Maksimiru i onakvu reakciju na jednoj privatnoj televiziji povodom ubistva jednog mladog čovjeka u Americi su ih u potpunosti ogolili”.

“Nikada nije bio problem ništa što sam ja rekao već upravo ja, moja politička organizacija, narod i crkva kojoj pripadam. Oni jednostavno mrze, imaju moć da kroz medije naprave priču i pompu i izvrše pritisak na institucije. Nekada im to uspije a nekada ne. Za spas Crne Gore nadam se da će im uspijevati sve manje. Idemo dalje”, poručio je Kovačević.