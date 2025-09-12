"Detaljnom provjerom policijski službenici su utvrdili da se ovo vozilo potražuje na međunarodnom nivou od strane nadležnih organa Njemačke, te je ono oduzeto i predato na dalju nadležnost službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica", saopštila je Uprava policije.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Granična policija oduzela je "BMW" njemačkih tablica za kojim traga ta država.

Na graničnom prelazu Božaj, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisali su vozača A.B. (33) iz Albanije.

Takođe, granična policija je, na ulazu u Crnu Goru, na prelazu Sukobin, kontrolisala "folksvagen" podgoričkih tablica koji je vozio državljanin Moldavije D.A. (26), koji je policajcima "predao na uvid vozačku dozvolu u čiju je vjerodostojnost posumnjano".

"Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju koji je naložio da se od ovog lica prikupi obavještenje na zapisnik, da se predmetna vozačka dozvola privremeno oduzme i proslijedi na vještačenje Forenzičkom centru, te da će nakon toga izvršiti kvalifikaciju djela", piše u saopštenju.