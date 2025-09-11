Slijedi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Francuske u cilju izručenja ovog lica imajući u vidu da se protiv njega pred Višim sudom u Podgorici vodi krivični postupak za pomenuta krivična djela.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Postupajući po međunarodnoj potjernici koja je raspisana od strane NCB Interpol-a Podgorica 12.6.2025. godine, policijski službenici Republike Francuske su juče u Parizu lišili slobode državljanina Republike Srbije A.C.S. (29) iz Beograda koji se ranije zvao N.C, lice blisko jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi.

A.C. za kojim je Crna Gora raspisala crvenu interpolovu potjernicu se potražuje radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je kao direktni izvršilac zajedno sa licem V.L.(25) počinio krivično djelo teško ubistvo izvršeno 6. novembra 2024. godine u Podgorici, na štetu lica Ž.P.(25) i P.L.(41), kao i zbog krivičnih djela kriminalno udruživanje i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Naime, u razmjeni direktnih operativnih i obavještajnih podataka vezano za lokaciju skrivanja ovog lica, službenici NCB Interpola Podgorica su u realnom vemenu u saradnji sa policijom Francuske utvrdili lažni identitet koji je ovo međunarodno traženo lice koristilo u svom skrivanju, gdje su uslijedile dalje aktivnosti više organizacionih jedinica francuske policije na mikro lociranju i lišenju slobode ovog lica.

Lice A.C.S. koji se ranije zvao N.C. je više puta mijenjao lični identitet u pogledu ličnog imena, na teritoriji Republike Srbije čiji je državljanin. U zajednički sprovedenoj operaciji lišen je slobode, osim ovog lica i određeni broj državljana Zapadnog Balakana kod kojih su pronađena falsifikovana dokumenta jedne evropske zemlje a ova lica će biti predmet daljeg rada Europola i drugih partnerskih službi.

Uprava policije sa bezbjednosnog, operativnog i obavještajnog aspekta pokazuje da je respektabilan i pouzdan partner u regionu i članicama Interpola i Europola, te da je Uprava policije u potpunosti vratila povjerenje u bezbjednosni aparat koje je bilo izgubljeno na nacionalnom i međunarodnom okviru dekonspiracijom i infiltracijom organizovanih kriminalnih grupa u strukture organa za sprovođenje zakona.

Slijedi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Francuske u cilju izručenja ovog lica imajući u vidu da se protiv njega pred Višim sudom u Podgorici vodi krivični postupak za pomenuta krivična djela.