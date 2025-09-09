Službenici paragvajske migracione službe su Luku Starčevića zadržali, a nakon što su utvrdili njegov identitet, protjeran je u Brazil gdje ga navodno čeka izručenje Srbiji, prenose tamošnji mediji.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Državljanin Srbije Luka Starčević (35) označen je kao “ambasador” balkanske mafije u Južnoj Americi. Uhapšen je 27.avgusta na graničnom prelazu Major Infante Rivarola, u paragvajskom Čakuu, kada je u Boliviju pokušao da uđe sa falsifikovanim argentinskim pasošem. Sumnja se da Starčeviću bio cilj da uđe u Boliviju i reorganizuje kriminalnu grupu kojoj su pripadala trojica muškaraca – Miljan Đekić (38), Vanja Milošević iz Srbije i Dejančo Lazarevski iz Makedonije, koji su nedavno ubijeni u toj državi.

Službenici paragvajske migracione službe su Luku Starčevića zadržali, a nakon što su utvrdili njegov identitet, protjeran je u Brazil gdje ga navodno čeka izručenje Srbiji, prenose tamošnji mediji.

Bolivijski mediji prenose da je hapšenje Starčevića uslijedilo kao dio otpora bezbjednosnih službi protiv balkanske mafije u Južnoj Americi.

Tijela trojice bliskih saradnika, odnosno “ljudi od povjerenja” Luke Starčevića, pronađena su 13.avgusta u kući u četvrti Petrolero Norte u gradu Santa Kruz de la Siera.

Žrtve su identifikovane kao Dejančo “Makedonac” Lazarevski (43), porijeklom iz Strumice u Sjevernoj Makedoniji, Miljan Đekić iz Niša i Vanja Milošević, koji je takođe označen kao državljanin Srbije.

Ovo trostruko ubistvo uslijedilo je nakon sukoba oko kupovine kokaina u Boliviji i njegovog transporta u Brazil. Droga je navodno bila namijenjena Evropi.

Paragvajski istražitelji sumnjaju da je Starčević pokušao da stigne do Santa Kruza kako bi “reorganizovao” kriminalnu grupu i povratio posao trgovine drogom nakon egzekucije “svojih emisera”.

On je namjeravao da uđe u Boliviju preko graničnog prelaza u mjestu Kanjada Oruro (poznatom i kao Fortin Oruro) u opštini Vila Montes.

Luka Starčević je rođen u Beogradu gdje je “započeo svoju karijeru kao sitni prestupnik povezan sa lokalnim kriminalcima”, piše “Santa Kruz”.

Navodno, njegov uspon je bio brz: sredinom 2000-ih godina pridružio se kotorskom klanu, jednoj od najmoćnijih grupa na Balkanu koja se bavila uvozom kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

“Prelomni trenutak” dogodio se 2015.godine, kada je optužen za ubistvo Gorana Radomana. Radoman se vratio iz Južne Amerike nakon koordinacije pošiljki kokaina i prema dosadašnjim informacijama, Starčević ga je “eliminisao kako bi preuzeo kontrolu nad vezama organizacije u regionu”.

Nakon toga, Starčević je uspio da ubijedi špansku policiju da je mrtav kako bi otišao u Brazil gdje se pridružio PCC-u, najvećoj kriminalnoj organizaciji u toj zemlji, a koja mu je obezbjeđivala logistiku za transport kokaina iz Bolivije i Brazila u Evropu. Evropski mediji su ga prozvali “ambasadorom” balkanske mafije u Južnoj Americi.

Sasvim slučajno, 2020.godine je otkriveno da je Starčević ipak živ, a tada se predstavio sa lažnim hrvatskim identitetom pod kojim je bio osumnjičen za ubistva u Brazilu.

“Sudski propust” u vidu nedostatka dokaza, Starčeviću je omogućio da se sakrije u Argentini gdje je nabavio falsifikovani pasoš sa kojim je pokušao da uđe u Boliviju.