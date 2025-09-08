Bjelopoljska policija uhapsila je J.B. iz ovog grada, osumnjičenog za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

“Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ u nastavku aktivnosti usmjerenih na suzbijanje ilegalnog posjedovanja oružja, su u saradnji i po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, uhapsili osobu koja se sumnjiči za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, saopštila je policija.

Naime, kako su pojasnili, postupajući po prethodno pribavljenoj naredbi nadležnog suda, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje su izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi J.B. iz toga grada.

“Pretresom je policija pronašla i oduzela dvije tromblonske mine, protivavionski metak, dva startna pištolja i 28 komada municije, 209 komada bojevih metaka i dva okvira od pištolja”, istakli su.

J.B. kako su zaključili uhapšen, i on će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalju nadležnost u zakonskom roku.