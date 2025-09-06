Sumnja se da su osumnjičeni B.U. i E.B. počinili krivično djelo na način što su, u dogovoru sa F.B, oštećenu tursku državljanku na prevaran način odveli iz stana u Podgorici, u kojem je ona prethodno stanovala i iz kojeg je neko vrijeme onlajn radila za firmu F.B. regis

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad locirali su i u promptno organizovanoj i koordinirano izvedenoj akciji danas na teritoriji Opštine Danilovgrad lišili slobode B.U (20) i E.B (43), državljane Republike Turske, zbog sumnje da su, na štetu turske državljanke stare 45 godina, počinili krivično djelo protivpravno lišenje slobode.

Zaposleni u Ambasadi Republike Turske je danas, 06.09.2025. godine oko 06.30 časova, putem telefona kontaktirao Upravu policije i prijavio da je oštećena žena preko jedne društvene mreže od Ambasade neposredno prije toga zatražila pomoć, govoreći da strahuje

za svoju bezbjednost i da je smještena na jednoj lokaciji protivno njenoj volji, bez mogućnosti da je napusti, od strane dva lica koja ranije nije poznavala.

Policija je odmah postupila po prijavi Ambasade Republike Turske i bez odlaganja angažovala sav raspoloživi sastav Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad da hitno pronađe lokaciju i žensku osobu koja je tražila pomoć. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad su odmah preduzeli opsežne mjere i radnje, na osnovu kojih su došli do vjerovatne lokacije, te su potom otišli na lice mjesta i vozilima zapriječili oba prilazna puta kuće. Oštećena je, budući da je prijavila događaj i da je očekivala pomoć, primijetila da se policijski službenici približavaju i istrčala je iz kuće, kada je i odmah prihvaćena od strane policijskih službenika. Za njom su istrčali i B.U. i E.B. koji su tu, na licu mjesta, lišeni slobode. Policija traga za F.B (25), takođe državljaninom Republike Turske, koji je zajedno sa dva osumnjičena lica lišena slobode, u saizvršilaštvu počinio navedeno krivično djelo.

Sumnja se da su osumnjičeni B.U. i E.B. počinili krivično djelo na način što su, u dogovoru sa F.B, oštećenu tursku državljanku na prevaran način odveli iz stana u Podgorici, u kojem je ona prethodno stanovala i iz kojeg je neko vrijeme onlajn radila za firmu F.B. registrovanu u Turskoj, govoreći joj da su se poslovne okolnosti promijenile, te da po dogovoru sa F.B. treba da se preseli na novu lokaciju. Njih dvojica su je, sumnja se, 01.09.2025. godine, doveli u kuću lociranu na području Opštine Danilovgrad, gdje su joj, momentom dolaska, protivpravno ograničili slobodu kretanja, i to na način što joj nisu dozvoljavali da se vrati u svoju matičnu zemlju, dok je kuću mogla da napusti samo izuzetno, i to uz kontrolu i u pratnji jednog od dva osumnjičena lica.

Osumnjičeni B.U. i E.B. će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnoj tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da su, na štetu oštećene, počinili krivično djelo protivpravno lišenje slobode.

Oštećena u događaju nije zadobila povrede i smještena je na bezbjednu lokaciju, a Policija će, nakon procesnih mjera i radnji koje zahtijevaju njenu saradnju, u komunikaciji sa

Ambasadom Republike Turske, sa kojom je u stalnom kontaktu u vezi sa navedenim, riješiti pitanje njenog bezbjednog povratka kući.