Kako je saopšteno iz Višeg tužilaštva, na teret mu se stavlja krivično djelo teško ubistvo, izvršeno u Nikšiću. Osumnjičen je da je prije ubistva majku prethodno zlostavljao, a ona je od zadobijenih povreda preminula 11. juna ove godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv S.G. (59) iz Nikšića zbog sumnje da je ubio majku M.G. (85).

Kako je iz policije saopšteno 11. juna, nikšićku policiju telefonom su obavijestili zaposleni u Opštoj bolnici Nikšić, da je u njihove prostorijama dovezena M.G.(85) iz Nikšića, sa povredama u predjelu glave, nakon čega je hitno transportovana na dalje liječenje u Klinički centar Crne Gore.

“Odmah nakon primljenog obavještenja, sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem su nalogu preduzimane dalje mjere i radnje na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja. Nadležni tužilac obavio je uviđaj na licu mjesta događaja, u stanu u kojem je ona živjela sa svojim sinom”, saopštili su iz Uprave policije.

M.G. je preminula u KCCG. Iz policije je ranije navedeno da se sumnja se da je S.G. u stanu u kojem borave, nanio višestruke povrede majci M.G. u predjelu ruku, nogu i glave, koje je ljekar specijalista okarakterisao kao teške tjelesne povrede opasne po život.