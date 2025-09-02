Vijeće Osnovnog suda u Kotoru produžilo je pritvor Cetinjaninu Draganu Kaluđeroviću (42) koji je uhapšen krajem jula zbog sumnje da je 30. jula, u Budvi, ukrao 300.000 eura iz sefa hotela i kazina u kojem je bio zaposlen na poslovima obezbjeđenja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Portparol Osnovnog suda, sudija Veljko Bulatović, potvrdio je "Vijestima" da je kotorsko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv okrivljenog D.K, nakon čega je produžen pritvor.

Podsjećamo, početkom avgusta sudija za istragu kotorskog Osnovnog suda Špiro Pavićević odredio je pritvor Cetinjaninu kome se na teret stavlja krivično djelo teška krađa.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su danas, u prostorijama Odjeljenja bezbjednosti, po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, lišili slobode lice D.K. (42) iz Cetinja, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa na štetu hotela i kazina u kojem je bio zaposlen. D.K. je prethodno identifikovan kao izvršilac pomenutog krivičnog djela, nakon niza preduzetih mjera i radnji te prikupljenih obavještenja koje upućuju na osnov sumnje da je imenovani 30.7.2025. godine, iz sefa hotela i kazina u kojem je bio zaposlen, u ranim jutarnjim časovima otuđio novac u iznosu od 300.000 eura, nakon čega se dao u bjekstvo", saopštila je nakon hapšenja Uprava policije.

Cetinjanin je ovo djelo izvršio na način što je, kako je rečeno u policiji, pomenutog dana, oko 2:45 časova, iskoristio nepažnju ostalih zaposlenih u hotelu, te uz pomoć ključa i pin koda koji je pribavio šest dana ranije, gledajući blagajnika kako unosi isti prilikom otvaranja sefa, otvorio pomenuti sef i iz istog otuđio dvije velike pvc kese u kojima se nalazio novac u iznosu od 300.000 eura, nakon čega se u ranim jutarnjim časovima, vozilom udaljio u pravcu Cetinja, kako prenose Vijesti.