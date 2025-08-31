Na putu Podgorica – Cetinje, u mjestu Dobrsko ploča, večeras oko 20.15 časova dogodila se saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna osoba lakše povrijeđena, piše Cetinjski list.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U udesu su učestvovala dva vozila i jedno se prevrnulo.

Identitet povrijeđene osobe kao i ostalih učesnika u udesu još nije saopšten, u sudaru su učestvoali Folksvagen i Mercedes.

Na lice mjesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i vatrogasci.

Saobraćaj se na toj dionici puta trenutno odvija naizmjenično.

Više detalja biće poznato nakon uviđaja.