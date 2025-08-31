Na putu Podgorica – Cetinje, u mjestu Dobrsko ploča, večeras oko 20.15 časova dogodila se saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna osoba lakše povrijeđena, piše Cetinjski list.
U udesu su učestvovala dva vozila i jedno se prevrnulo.
Identitet povrijeđene osobe kao i ostalih učesnika u udesu još nije saopšten, u sudaru su učestvoali Folksvagen i Mercedes.
Na lice mjesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i vatrogasci.
Saobraćaj se na toj dionici puta trenutno odvija naizmjenično.
Više detalja biće poznato nakon uviđaja.