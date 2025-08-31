Škaljarac Radovan Krivokapić, likvidiran je prije dvije noći ispred porodične kuće u kotorskom naselju Zlatne njive

Izvor: Rina

Policajci pokušavaju da uđu u trag ubici koji je prije dvije noći ispred porodične kuće u kotorskom naselju Zlatne njive ispalio hice u pripadnika škaljarskog klana Radovana Krivokapića (44), zvanog Mesar.

On je od zadobijenih povreda preminuo u kotorskoj bolnici.

“Vijesti” nezvanično saznaju da je tokom istrage više osoba privođeno i saslušavano, a provjeravani su i njihovi alibiji.

Policijski inspektori skidali su snimke s video-nadzora u pokušaju da dođu do tragova koji bi mogli da rasvijetle slučaj.

Oni su juče primijećeni na više lokacija nadomak mjesta zločina, a sagovornik iz istrage kazao je da češljaju teren i provjeravaju pravac dolaska i bjekstva napadača, prenose Vijesti.

Navodno, utvrđeno je odakle su ispaljeni hici u Krivokapića.

Nakon ubistva Krivokapića, iz Uprave policije zvanično je saopšteno da službenici Regionalnog centra bezbjednosti Jug u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i Višim državnim tužilaštvom preduzimaju brojne policijske i tužilačke mjere kako bi rasvijetlili ubistvo.

Iz te institucije kazali su da je 29. avgusta, oko 19.40 časova, u naselju Zlatne njive u Kotoru došlo do upotrebe vatrenog oružja.

“Tom prilikom povrede je zadobio R. K. (44) iz Kotora, koji je usljed zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru”, saopštili su iz UP.

Sagovornik “Vijesti” iz bezbjednosnog sektora kazao je sinoć da Krivokapić duže od deceniju slovi za pripadnika škaljarskog kriminalnog klana.

Krivokapićevo ime pominjalo se 2016. godine u istrazi požara podmetnutog u kotorskoj diskoteci “Maximus”.

On je u martu te godine bio među desetak saslušanih škaljaraca.

Tada je, kao i ostali saslušani, policajcima rekao da nema veze s paljenjem objekta čiji su neformalni vlasnici bili braća Duško i Darko Šarić, pišu Vijesti.

Oko diskoteke, koja je tada zapaljena, koplja su se lomila i godinama prije nego je tog jutra pet maskiranih osoba napalo stražara, onesposobili ga, a zatim ušli u klub i zapalili dio u kome se održavaju muzički nastupi.

U oktobru 2014. godine nastupi muzičkih zvijezda prekidani su zbog dojave o postavljenoj bombi, za koju se nakon pretresa ispostavilo da je bila lažna.

Policija je tada ispitivala da li je ta dojava imala veze sa incidentima koji su se u avgustu i septembru iste godine dešavali u Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora, kada se oko preuzimanja popularnog lokala “Moca” na ulazu u Stari grad vodio pravi mali rat.

Dostavljanje ponuda tada je najprije prekinuto zbog dojave o lažnoj bombi, a potom se grupa muškaraca, koja je navodno zastupala interese braće Šarić, ispred Direkcije sukobila s prijateljima šefova škaljarskog klana, braće Vukotić - Igora i sada pokojnog Jovana.

Duško Šarić kasnije je demantovao da zbivanja ispred Direkcije imaju veze s njim i njegovim bratom, penose Vijesti.