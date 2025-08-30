Crnogorska policija i dalje traga za osobom koja je sinoć u naselju Zlatne njive hicima iz vatrenog oružja ubila Kotoranina Radovana Krivokapića (44) ispred njegove porodične kuće.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema saopštenju policije, do pucnjave je došlo oko 19.40 časova, nakon čega je Krivokapić zadobio teške povrede. Hitna pomoć ga je transportovala u kotorsku bolnicu, gdje je preminuo uprkos naporima ljekara, kako prenosi CdM.

„Policijski službenici Uprave policije Regionalnog centra bezbjednosti Jug, u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimaju hitne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti i rasvjetljavanja ovog krivičnog djela“, navodi se u zvaničnom saopštenju Uprave policije.

Prema nezvaničnim informacijama, napadač je pucao na Krivokapića u trenutku kada je prilazio ulazu u kuću. Policija je odmah nakon incidenta blokirala dio naselja i obavila uviđaj, dok je potraga za izvršiocem u toku.

Motiv napada za sada nije poznat.

Krivokapić je ranije dovođen u vezu sa takozvanim „škaljarskim klanom“, kako prenosi CdM.

On je dovođen u vezu sa istragom podmetanja požara u kotorskoj diskoteci Maximus 2016. godine.

Tada je, prema policijskim navodima, pet maskiranih osoba napalo stražara kluba u ranim jutarnjim satima, onesposobilo ga, a zatim zapalilo dio objekta u kojem se održavaju muzički koncerti. Policija je nakon incidenta pretresla više stanova u Kotoru i najavila intenzivan rad na identifikaciji i privođenju napadača, kako prenosi CdM.

Ubistvo Krivokapića desilo se istog dana kada je Uprava policije saopštila da je spriječila izvršenje teškog krivičnog djela u Podgorici.

Iz policije su naveli da su od početka godine spriječili ukupno sedam teških krivičnih djela, ali nijesu precizirali koliko je osoba po tom osnovu uhapšeno.