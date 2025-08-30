Crnogorska policija i dalje traga za osobom koja je sinoć u naselju Zlatne njive hicima iz vatrenog oružja ubila Kotoranina Radovana Krivokapića (44) ispred njegove porodične kuće.
Prema saopštenju policije, do pucnjave je došlo oko 19.40 časova, nakon čega je Krivokapić zadobio teške povrede. Hitna pomoć ga je transportovala u kotorsku bolnicu, gdje je preminuo uprkos naporima ljekara, kako prenosi CdM.
„Policijski službenici Uprave policije Regionalnog centra bezbjednosti Jug, u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, preduzimaju hitne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti i rasvjetljavanja ovog krivičnog djela“, navodi se u zvaničnom saopštenju Uprave policije.
Prema nezvaničnim informacijama, napadač je pucao na Krivokapića u trenutku kada je prilazio ulazu u kuću. Policija je odmah nakon incidenta blokirala dio naselja i obavila uviđaj, dok je potraga za izvršiocem u toku.
Motiv napada za sada nije poznat.
Krivokapić je ranije dovođen u vezu sa takozvanim „škaljarskim klanom“, kako prenosi CdM.
On je dovođen u vezu sa istragom podmetanja požara u kotorskoj diskoteci Maximus 2016. godine.
Tada je, prema policijskim navodima, pet maskiranih osoba napalo stražara kluba u ranim jutarnjim satima, onesposobilo ga, a zatim zapalilo dio objekta u kojem se održavaju muzički koncerti. Policija je nakon incidenta pretresla više stanova u Kotoru i najavila intenzivan rad na identifikaciji i privođenju napadača, kako prenosi CdM.
Ubistvo Krivokapića desilo se istog dana kada je Uprava policije saopštila da je spriječila izvršenje teškog krivičnog djela u Podgorici.
Iz policije su naveli da su od početka godine spriječili ukupno sedam teških krivičnih djela, ali nijesu precizirali koliko je osoba po tom osnovu uhapšeno.