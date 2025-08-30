Savjet ASK je na juče održanoj sjednici odbio kao neosnovan zahtjev za isplatu naknade zarade koju je Perović primala u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije, uz odgovarajuće usklađivanje, od 29. jula ove godine.

Izvor: X/Agencija za sprječavanje korupcije

Kako je saopšteno, tako je odlučeno imajući u vidu da je Perović, na osnovu rješenja Savjeta Agencije, to pravo već ostvarila u periodu od 16.8.2024. do 15.8.2025, kako prenosi Dan.

"Takođe, Savjet je odbio zahtjev Jelene Perović za naknadu zarade koju je primala u poslednjem mjesecu prije prestanka funkcije, uz odgovarajuće usklađivanje, od 7.8.2025. godine, jer je u istoj upravnoj stvari već odlučeno po zahtjevu njenog punomoćnika", saopštio je Savjet ASK.

Rasprava o zahtjevu Jelene Perović za isplatu naknade zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora za 2023, 2024. i 2025. godinu odgođena je za narednu sjednicu, zbog, kako su saopštili, potrebe za dodatnim razmatranjem dokumentacije neophodne za odlučivanje u navedenom predmetu, kako prenosi Dan.

Perović je juče poručila da će sudskim putem tražiti isplatu naknada, te da očekuje da tužilaštvo konačno reaguje po podnesenim krivičnim prijavama zbog sumnji u nezakonit rad Savjeta ASK.

"Dan" je juče objavio da će ASK morati da Perović isplati najmanje 50.000 eura ukoliko Savjet te institucije na prihvati zahtjev njenog punomoćnika za isplatu naknada po više osnova.

Punomoćnik Jelene Perović dostavio je zahtjev Savjetu ASK za naknadu zarade po prestanku funkcije, br. 01-2188/21-25, od 29.7.2025. godine, zahtjev za isplatu naknade zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora za 2023, 2024. i 2025. godinu, br.00-2188/22-25 od 7.8.2025. godine, i zahtjev za naknadu zarade po prestanku funkcije, br. 01-2188/23-25 od 7.8.2025. godine. Poslednja zarada Perović kao direktorice ASK bila je oko 2.200 eura, što znači da bi po tom obračunu, na ime ovih naknada, trebalo da joj se isplati najmanje 50.000 eura.

"Objavljena odluka Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) potvrdila je da je moja funkcija direktorice ASK trajala do formalnog isteka petogodišnjeg mandata, odnosno do 24. jula ove godine", kazala je ranije Perović.

Ona je to saopštila komentarišući saopštenje Savjeta Agencije, koji je, glasovima prisutnih članova, obustavio postupak donošenja odluke po ukidnim razlozima iz presude Upravnog suda Crne Gore od 16. maja, iz razloga isteka mandata Jeleni Perović, kako prenosi Dan.

"Upravni sud je poništio njihovu odluku o mom razrješenju kao nezakonitu, a samim tim, prema Zakonu o upravnom sporu i Zakonu o upravnom postupku, koji propisuju pravne posledice poništene odluke, stanje se vraća u vrijeme prije donijete nezakonite odluke", izjavila je tada Perović.

Kako je dodala, izvrtanje činjenica od strane predsjednika i dijela članova Savjeta ASK poslužilo je svrsi – "obmana javnosti zarad sada već ogoljenih političkih interesa".

Upravni sud ranije je poništio odluku Savjeta ASK kojom je Jelena Perović razriješena sa funkcije direktorice te institucije u avgustu prošle godine, uz obrazloženje da je ona nezakonita jer u postupku nije bilo pribavljeno njeno izjašnjenje. Perović je nakon toga, u pratnji svog advokata, u više navrata pokušavala da uđe u ASK. Međutim, aktuelni v.d. direktor ASK Dušan Drakić i ostalo osoblje to nijesu dozvolili.

Nakon toga, na sjednici Savjeta ASK dozvoljeno je da Perović usmeno iznese izjašnjenje o smjeni, kada je i navela da ne postoje razlozi za njeno razrješenje.

Savjet ASK je 15. avgusta prošle godine razriješio Perović sa funkcije direktorke Agencije.