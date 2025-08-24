Pripadnik organizovane kriminalne grupe iz Bara A.A. (27) izručen je sinoć iz Urugvaja u Crnu Goru, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Mondo - Marija Vukčević

Sinoć je realizovana ekstradicija A.A. (27) iz Bara - pripadnika jedne organizovane kriminalne grupe iz Urugvaja u Crnu Goru.

Za A.A. je raspisana međunarodna potjernica NCB Interpol-a Podgorica na osnovu naredbe Osnovnog suda u Baru radi izdržavanja kazne zatvora u Crnoj Gori u trajanju od dvije godine na koju je pravosnažno osuđen zbog izvršenog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga Krivičnog zakonika Crne Gore.

Napominjemo, A.A. je lišen slobode u Urugvaju 23. marta 2023. godine u operaciji kodnog naziva „Virtus“, kada je nacionalna policija Urugvaja zaplijenila više od 1.200 kilograma opojne droge kokain i tom prilikom slobode je lišeno 10 osoba, među kojima i dva državljanina Crne Gore - navedeni A.A., i lice S.D.

A.A. je po odležanoj kazni zatvora u Urugvaju, lišen slobode po međunarodnoj potjernici NCB Interpol-a Podgorica, te je izvršena njegova ekstradicija iz Urugvaja u Crnu Goru od strane službenika NCB Interpol-a Podgorica uz asistenciju Posebne jedinice policije.