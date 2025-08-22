Oko desetak porodica je proteklih dana pozivano sa spornih brojeva, te su obaviješteni da su im članovi porodice ili rođaci imali udes i da treba da dođu do Urgentnog centra.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Podgoričanka u penziji, čiji identitet je poznat redakciji Pobjede, prijavila je Upravi policije slučaj uznemiravanja putem fiksnog telefona kada joj se muška osoba predstavila kao direktor Kliničkog centra i saopštila da dođe u Urgentni centar, jer je njena kćerka imala udes. Ispostavilo se da se radi o lažnoj prijavi, te je zatraženo da se počinioci pronađu i procesuiraju, prenose iz Pobjede.

Od Uprave policije Pobjeda čeka odgovore na ovu temu.

Prema informacijama tog medija, oko desetak porodica je proteklih dana pozivano sa spornih brojeva, te su obaviješteni da su im članovi porodice ili rođaci imali udes i da treba da dođu do Urgentnog centra.

Pojedini su odlazili u KCCG tražeći svoje, gdje su i doznali da je riječ o prevari. Ovi slučajevi su zabilježeni u dijelu grada Preko Morače. Pobjedini sagovornici su komentarisali da je od pojedinih porodica tražen i novac za operaciju, te da su svi bili uznemireni i u šoku.

Penzionerka je ispričala Pobjedi da je bila sa unukom sama kod kuće kada je neko pozvao. Kada se javila na fiksni telefon, kako priča, čula je muški glas koji se predstavio da je direktor Kliničkog centra u Podgorici. Rekao joj je, prema njenim riječima, da je njena kćerka imala saobraćajnu nesreću i da joj je polomljena vilica.

“Rekao je da je neko moju kćerku ,,pokupio“ na pješačkom prelazu i da je u Klinički dovezla Hitna pomoć. Saopšteno mi je da je Makedonac i da slabi priča na našem jeziku. Pitala sam da li je moja kćerka pored njega i da li može da priča sa mnom, na što sam dobila pozitivan odgovor. Pitala sam da li je to moja kćerka i da li može da priča, je li joj slomljena vilica, a neki ženski glas mi je odgovorio: ,,Jeste, majko“. Ništa više nije rekla. Nakon toga sam spustila slušalicu”, ispričala je penzionerka.

Ona dodaje da je pretrpjela veliki šok, jer je mislila da joj je dijete povrijeđeno. Navodi da joj je ubrzo ponovo zazvonio fiksni telefon, te da je opet zvao isti muškarac. Uporno je, kako kaže, insistirao da joj nešto objasni, ali mu je odgovorila da joj je sve jasno, piše Pobjeda.

”U panici sam onda pozvala porodicu da pođu do Kliničkog centra”, istakla je penzionerka.

Kaže da su pošli do Kliničkog, te da se u međuvremenu čula sa kćerkom koja joj je rekla da je sve u redu i da nije imala nikakav udes.

“Tražila sam da dođe da je vidim kako bih se uvjerila da je sve kako treba”, kazala je ona.

I njena kćerka je podnijela prijavu Upravi policije zbog uznemiravanja, te je zatraženo da se nepoznati počinioci pronađu i procesuiraju.