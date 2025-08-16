Službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ oduzeli su četiri luksuzna automobila koja su se nalazila na međunarodnim potjernicama Italije, Poljske, Francuske i Njemačke, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije

Akcija je sprovedena u okviru pojačanih kontrola na graničnim prelazima, usmjerenih na zaštitu državne granice i borbu protiv prekograničnog i transnacionalnog kriminala.

Na graničnom prelazu Božaj, pri ulasku u Crnu Goru, policija je zaustavila G.S. (52) iz Albanije, koji je vozio „Land Rover“ italijanskih registarskih oznaka. Provjerom je utvrđeno da se vozilo nalazi na međunarodnoj potjernici Interpola Italije, pa je odmah oduzeto.

Izvor: Uprava policije

“Istog dana na Božaju je kontrolisan i R.X. (32), državljanin Italije, za volanom vozila „Audi Q3 Sportback“, takođe italijanskih registarskih oznaka. Naknadnom provjerom potvrđeno je da vozilo potražuje Interpol Poljske”, kazali su iz policije.

Izvor: Uprava policije

Na istom prelazu kontrolisan je i kosovski državljanin I.A. (40), koji je upravljao vozilom marke „Mercedes-Benz S klase“ sa njemačkim tablicama. U evidencijama je potvrđeno da je za ovim vozilom raspisana potjernica Interpola Francuske.

Izvor: Uprava policije

Četvrto vozilo oduzeto je na graničnom prelazu Ilino Brdo. Policija je, prilikom izlaska iz Crne Gore, kontrolisala V.M. (42) iz Nikšića, koji je vozio „BMW X5“ njemačkih registarskih oznaka, u vlasništvu D.K. Provjerama je utvrđeno da ga potražuje Interpol Njemačke.

Izvor: Uprava policije

Iz Uprave policije je saopšteno da su sva vozila predata nadležnim odjeljenjima bezbjednosti radi sprovođenja daljih provjera.